Верненская крепость: что происходит с местом, где началась история Алматы

Бывшая военная крепость Верное — место, откуда начинается история Алматы, — сегодня больше напоминает заброшенную территорию, заваленную мусором. Ранее горожане в соцсетях пожаловались на состояние исторического объекта и призвали привести его в порядок. Фотокорреспондент Kazinform побывал там еще в начале мая и показал, как выглядел этот участок.

Что сейчас происходит на территории крепости

Территория бывшей Верненской крепости расположена в Жетысуском районе вдоль улицы Татибекова. Ранее этот участок был признан памятником истории и культуры местного значения. Однако сегодня территория разделена на несколько частей и находится в частной собственности.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Поводом для обсуждения стали публикации в социальных сетях, где жители Алматы показали нынешнее состояние крепости. На фотографиях — пустующие участки, заваленные строительным и бытовым мусором. В комментариях горожане возмущались запущенным видом исторического места и призывали власти привести территорию в порядок.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Некоторые пользователи делились воспоминаниями о том, каким этот участок был десятилетия назад.

— Здесь располагались три казармы, где размещался батальон войск связи. Было здание со столовой и клубом, медицинский пункт. Чуть западнее находилась техническая зона — так называемый «городок № 4», где стояли здания для хранения техники связи, — вспоминает один из пользователей.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Другие отмечают, что от исторической крепости уже давно почти ничего не осталось — лишь холм и обелиск.

Впрочем, звучат и идеи по возрождению территории. Один из жителей предложил создать здесь уголок старого Верного: перенести деревянные дома XIX века, открыть ремесленные лавки и кафе с атмосферой того времени, а в сохранившихся постройках разместить музейные экспозиции и исторические панорамы.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Что сохранилось от крепости

Верненская крепость была заложена в 1854 году. Сегодня от нее сохранились несколько деревянных построек XIX–XX веков. Некоторые из них входят в список охраняемых государством памятников.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Во время съемки наш фотокорреспондент застал на территории груды мусора. Со стороны главного входа обелиск оказался очищен, а вазоны — побелены. Однако рядом установлен высокий забор, который портит общий вид. Территория огорожена старыми металлическими конструкциями, а вдоль протекающей рядом Малой Алматинки — заросли и мусор.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Большинство сохранившихся зданий практически невозможно рассмотреть вблизи: они скрыты за заборами.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Фото: Александр Павский / Kazinform

Как начиналась история Верного

Ранее казахстанский блогер и гид Митя Байназаров вместе с мониторинговой группой при Общественном совете Алматы посетил территорию крепости и рассказал о ее прошлом.

По его словам, история объекта началась весной 1854 года с возведения Заилийского укрепления. Позже оно получило название «Укрепление Верное» — в честь дня святых мучениц Софии и ее дочерей Веры, Надежды и Любови.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Укрепление включало конюшни, арсенал, караульный дом, церковь и госпиталь. Все сооружения были окружены земляным валом, остатки которого до сих пор можно увидеть с северной стороны территории. Позже рядом с военными объектами появились Большая и Малая станицы. В 1856 году неподалеку заложили Казенный сад — нынешний Центральный парк культуры и отдыха. А спустя 11 лет Верное официально стало городом.

Сегодня на большей части территории бывшей крепости — руины, пустыри и стихийные свалки.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Что ответили в акимате

Редакция Kazinform направила запрос в акимат Алматы, чтобы выяснить, кому принадлежит земельный участок на территории бывшей Малой станицы и предусмотрены ли планы по его благоустройству или восстановлению.

Однако запрос перенаправлялся между различными управлениями, и в итоге ответ поступил от ГКП на ПХВ «Алматы тазалық». В предприятии сообщили, что указанный земельный участок не находится на их балансе, а потому они не располагают информацией о его принадлежности и дальнейших планах. Также там уточнили, что на данной территории размещается лишь техника предприятия.

Фото: Александр Павский / Kazinform

После повторного обращения редакции в управлении культуры сообщили, что комплекс зданий Верненской крепости включен в Государственный список памятников истории и культуры местного значения постановлением акимата города от 17 марта 2021 года № 1/191.

По данным управления, до наших дней сохранились пять сооружений разных лет постройки. Четыре здания — бывшие казармы и складские помещения — расположены на территории ГКП на ПХВ «Алматы тазалық».

Еще один объект — конюшня — находится на огороженном земельном участке, который находится в частной собственности.

Фото: Александр Павский / Kazinform

Таким образом, из полученных ответов можно сделать вывод, что значительная часть территории бывшей Верненской крепости находится в частной собственности. При этом вопрос о ее возможной застройке или благоустройстве на сегодняшний день остается открытым. Между тем состояние исторического объекта продолжает вызывать обеспокоенность неравнодушных горожан.

Ранее мы рассказывали о десяти старинных зданиях Алматы, которые являются частью исторического наследия города.

Фото: Александр Павский / Kazinform