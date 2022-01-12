Верим, что все будет реализовано - Нурсултан Орынбасаров о выступлении Президента

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Известный спортсмен, главный тренер клуба имени Сагадата Нурмагамбетова Нурсултан Орынбасаров поддержал выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мне было очень приятно слышать обращение Президента страны Касым-Жомарта Токаева! Ситуация в Казахстане намного лучше, чем во многих других странах. Конечно, есть и насущные проблемы. Мы начали с большой уверенностью смотреть в будущее, верим, что все будет четко спланировано и реализовано. За последние 30 лет мы добились многого. Но у нас коррупция широко распространена. Безработица также присутствует, и мы знаем, что все дорожает. Однако Президент нас всех услышал, обещал рассмотреть все эти вопросы. Я испытываю какое-то облегчение. Для того, чтобы иметь светлое будущее и счастливое настоящее, нужно слушаться одного лидера и максимально его поддерживать. Я вместе со страной и Президентом!» - заявил Нурсултан Орынбасаров.

Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК можно прочитать здесь.