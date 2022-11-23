Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении референдума о независимости

23 Ноября 2022, 18:28

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Верховный суд Великобритании не признал право парламента Шотландии самостоятельно анонсировать второй референдум по выходу из состава Соединенного Королевства, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Судьи единогласно постановили, что шотландские законодатели не могут организовывать референдум о независимости без предварительного одобрения парламента Великобритании.

Решение принято после слушаний по вопросу о том, насколько полномочен шотландский парламент рассматривать законопроект о референдуме о независимости Шотландии.

Верховный суд постановил, что парламент Шотландии не может выступать с законодательными инициативами в вопросах, которые являются исключительной компетенцией парламента Соединенного Королевства.

«Несмотря на разочарование, я уважаю решение Верховного суда. Суд не принимает законы, а только интерпретирует их. Закон, который не позволяет Шотландии выбирать собственное будущее без согласия Вестминстера разоблачает миф о том, что Соединенное Королевство является добровольным партнерством, добавляя оснований для референдума», - написала первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен в своем микроблоге Twitter.

«Шотландскую демократию не получится отрицать. Сегодняшнее решение блокирует один из путей к тому, чтобы голос Шотландии был услышан по вопросу независимости, но в демократическом обществе наш голос не может и не будет заглушен», - добавила она.

В июне Никола Стерджен заявила о намерении провести второй референдум о выходе Шотландии из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года.

Правительство Великобритании утверждало, что не позволит провести новый референдум, ссылаясь на результаты 2014 года и апеллируя к тому, что голосование, проведенное без одобрения Лондона, не будет юридически обязательным.

Фото: tass.ru