Верховный муфтий встретился с пострадавшими от пожаров в Костанайской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы посетил Аулиекольский район в рамках визита в Костанайскую область и встретился с пострадавшими от пожара гражданами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУМК.

Наурызбай кажы Таганулы встретился с пострадавшими, которые на данный момент находятся в эвакопункте, организованном в школе села Аулиеколь.

«Пусть Всевышний дарует нам сил, чтобы с терпением преодолеть это испытание и быстро потушить пожар. Мы готовы помочь Вам духовно и материально в пределах наших возможностей. Именно поэтому мы здесь с вами. Да защитит Всевышний Создатель, нашу страну и нашу землю от различных испытаний и стихийных бедствий, которые приходят внезапно», - сказал муфтий во время визита.

Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.

Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.

Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.

В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб .

Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.