Верховный муфтий встретился с пострадавшими от пожаров в Костанайской области
Наурызбай кажы Таганулы встретился с пострадавшими, которые на данный момент находятся в эвакопункте, организованном в школе села Аулиеколь.
«Пусть Всевышний дарует нам сил, чтобы с терпением преодолеть это испытание и быстро потушить пожар. Мы готовы помочь Вам духовно и материально в пределах наших возможностей. Именно поэтому мы здесь с вами. Да защитит Всевышний Создатель, нашу страну и нашу землю от различных испытаний и стихийных бедствий, которые приходят внезапно», - сказал муфтий во время визита.
Сегодня в Костанайской области объявили режим ЧС местного масштаба.
Вместе с тем, по информации главы МЧС, населенным пунктам огонь уже не угрожает, здесь практически потушены все очаги возгорания. По данным на 20.00, производится тушение на четырех участках в лесной зоне - в районе сел Аманкарагай, Лесное, Озерное и Баганалы.
Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. Огнем уничтожено и повреждено 108 строений. В тушении пожаров принимают участие свыше 600 человек личного состава и 100 единиц техники. Задействованы вертолеты. Работает оперативный штаб, на месте находится глава МЧС. Из ряда близ пожаров сел эвакуировали 1841 человек.
В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб .
Ранее глава МЧС РК Юрий Ильин назвал возможные причины лесных пожаров в Костанайской области.