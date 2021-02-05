Верховный муфтий призвал казахстанцев соблюдать санитарные требования во время молитвы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы посетил с официальным визитом Туркестан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДУМК, в рамках визита Верховный муфтий провел пятничную молитву в мечети «Есен ана» в селе Шаулдыр Отырарского района. На пятничной молитве присутствовали глава Аппарата ДУМК Гылымбек Жадигерулы, заведующий Отделом шариата и фетвы Сансызбай кажы Курбанулы.

«Хвала Аллаху! Сегодня наступил тот день, когда мы можем совершить пятничную молитву, которую мы ждали почти год. Пятничные молитвы разрешены в мечетях, расположенных в безопасной «зеленой зоне». Мы достигли этого благодаря вашим молитвам и единству в подчинении общим фетвам. Как известно, весь мир по-прежнему страдает от эпидемии. Конечно, все мы скучали по пятничному намазу. Однако наши эмоции не должны приводить к злоупотреблению. Поэтому призываю строго соблюдать санитарные требования во время пятничной молитвы. Защитим сначала себя, а потом и других от инфекционных болезней. Дай Аллах, чтобы мы соблюдали дисциплину и регулярно совершали пятничные молитвы. Да откроет Всевышний двери всех мечетей страны для пятничной молитвы! Пусть наши дети будут в добром здравии и будут из числа праведных. Всемилостивый Всемогущий искоренит чуму с лица земли и даст нам встретиться в благополучии. Аминь», - сказал Наурызбай кажы Таганулы, читая проповедь.

Следует отметить, что прихожан, прибывших сегодня в мечеть Есен Ана, проверяли датчиком температуры. Пятничные молитвы прошли в соответствии с санитарными требованиями. Имамы служили в усиленном режиме.

Напомним, вчера было опубликовано постановление главного государственного санитарного врача РК Ерлана Киясова касательно смягчения карантинных мер. Согласно постановлению разрешено проведение намаза в мечетях (бес намаз), коллективного богослужения, при заполняемости до 30%, но не более 100 человек.