Верховный суд США запретил трансгендерам менять пол в паспорте

— Указание пола владельца паспорта при рождении не более нарушает принципы равной защиты, чем указание страны его рождения, — постановил суд.

В постановлении говорится, что правительство своей новой политикой «просто подтверждает исторический факт, не подвергая кого-либо дифференцированному обращению».

Государственный секретарь Марко Рубио назвал решение Верховного суда «огромной победой» президента и «здравого смысла!».

Администрация бывшего президента США Джо Байдена разрешила гражданам самостоятельно выбирать свой пол в паспорте и добавила третью опцию — X — в проездной документ, который выдается Государственным департаментом.

Однако в первый день своего пребывания в должности Дональд Трамп подписал указ, признающий только два пола, что привело к выдаче в США паспортов только с указанием «мужчина» или «женщина» в зависимости от пола человека, зафиксированного при рождении.

Вскоре последовали судебные иски, и в апреле этого года федеральный суд в Массачусетсе заблокировал правительству возможность применять эту политику на общенациональном уровне, подав коллективный иск. Судья Джулия Кобик, назначенная Байденом, заявила, что эта политика основана на «иррациональных предрассудках» по отношению к трансгендерным американцам и нарушает их право на равную защиту, гарантированное Пятой поправкой к Конституции США.

Это уже второй случай, когда консервативный Верховный суд США оставил в силе политику администрации Трампа, направленную на трансгендеров. В мае суд, не принявший единого решения, разрешил администрации немедленно начать применять запрет на службу трансгендеров в армии.

Администрация Трампа также настаивает на принятии политики, ограничивающей определенные виды медицинской помощи для несовершеннолетних, которые идентифицируют себя как трансгендеры, а также на запрете женщинам-трансгендерам играть в женских спортивных командах.

Ранее мы писали о том, что Олимпийский комитет США запретил женщинам-трансгендерам участвовать в соревнованиях.