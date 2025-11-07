Верховный суд США запретил трансгендерам менять пол в паспорте
В четверг Верховный суд США с консервативным большинством заморозил постановление нижестоящего суда Массачусетса, тем самым разрешив администрации Трампа требовать, чтобы во всех новых паспортах указывался биологический пол человека при рождении, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
— Указание пола владельца паспорта при рождении не более нарушает принципы равной защиты, чем указание страны его рождения, — постановил суд.
В постановлении говорится, что правительство своей новой политикой «просто подтверждает исторический факт, не подвергая кого-либо дифференцированному обращению».
Государственный секретарь Марко Рубио назвал решение Верховного суда «огромной победой» президента и «здравого смысла!».
Администрация бывшего президента США Джо Байдена разрешила гражданам самостоятельно выбирать свой пол в паспорте и добавила третью опцию — X — в проездной документ, который выдается Государственным департаментом.
Однако в первый день своего пребывания в должности Дональд Трамп подписал указ, признающий только два пола, что привело к выдаче в США паспортов только с указанием «мужчина» или «женщина» в зависимости от пола человека, зафиксированного при рождении.
Вскоре последовали судебные иски, и в апреле этого года федеральный суд в Массачусетсе заблокировал правительству возможность применять эту политику на общенациональном уровне, подав коллективный иск. Судья Джулия Кобик, назначенная Байденом, заявила, что эта политика основана на «иррациональных предрассудках» по отношению к трансгендерным американцам и нарушает их право на равную защиту, гарантированное Пятой поправкой к Конституции США.
Это уже второй случай, когда консервативный Верховный суд США оставил в силе политику администрации Трампа, направленную на трансгендеров. В мае суд, не принявший единого решения, разрешил администрации немедленно начать применять запрет на службу трансгендеров в армии.
Администрация Трампа также настаивает на принятии политики, ограничивающей определенные виды медицинской помощи для несовершеннолетних, которые идентифицируют себя как трансгендеры, а также на запрете женщинам-трансгендерам играть в женских спортивных командах.
Ранее мы писали о том, что Олимпийский комитет США запретил женщинам-трансгендерам участвовать в соревнованиях.