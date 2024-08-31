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    05:15, 31 Август 2024 | GMT +6

    Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать X 

    Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать X 
    Фото: x.com/AdrianDittmann

    Верховный суд Бразилии постановил, что работа соцсети X (бывший Twitter) в стране должна быть приостановлена немедленно и полностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

    В заявлении суда говорится, что запрет платформы продолжит действовать до тех пор, пока X не выполнит все судебные предписания и не оплатит все наложенные штрафы.

    Ранее судья Алешандри ди Морайс, после долгого противостояния с X, дал 24 часа на то, чтобы назначить нового законного представителя в стране под угрозой приостановки деятельности сети. Этот срок истек вечером в четверг.

    Ожидается, что в ближайшие 24 часа X станет недоступным в Бразилии. Постановление должны выполнить бразильские интернет-провайдеры.

    Глава соцсети X Илон Маск назвал судью Алешандри ди Морайса диктатором, заявив, что «они закрывают источник правды № 1 в Бразилии».

    Между тем, Илон Маск назвал задержание в Париже основателя сервиса Telegram Павла Дурова «рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.

    Теги:
    Илон Маск Интернет Мировые новости Социальные сети Бразилия
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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