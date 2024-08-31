Верховный суд Бразилии распорядился заблокировать X 

Верховный суд Бразилии постановил, что работа соцсети X (бывший Twitter) в стране должна быть приостановлена немедленно и полностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

В заявлении суда говорится, что запрет платформы продолжит действовать до тех пор, пока X не выполнит все судебные предписания и не оплатит все наложенные штрафы.

Ранее судья Алешандри ди Морайс, после долгого противостояния с X, дал 24 часа на то, чтобы назначить нового законного представителя в стране под угрозой приостановки деятельности сети. Этот срок истек вечером в четверг.

Ожидается, что в ближайшие 24 часа X станет недоступным в Бразилии. Постановление должны выполнить бразильские интернет-провайдеры.

Глава соцсети X Илон Маск назвал судью Алешандри ди Морайса диктатором, заявив, что «они закрывают источник правды № 1 в Бразилии».

Alexandre de Moraes is an evil dictator cosplaying as a judge. https://t.co/ZIV8KbDCmk — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

They’re shutting down the #1 source of truth in Brazil https://t.co/RasqcQ3ySM — Elon Musk (@elonmusk) August 30, 2024

Между тем, Илон Маск назвал задержание в Париже основателя сервиса Telegram Павла Дурова «рекламой» первой поправки к Конституции США, которая гарантирует свободу слова.