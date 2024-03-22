Верховный лидер Ирана провозгласил целью нового 1403 года вовлечение людей в производство

Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил иранский народ с наступлением Навруза - персидского Нового года - в своем телеобращении к нации. Главной целью в новом 1403 году он назвал увеличение темпов производства за счет массового вовлечения жителей страны, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на официальный сайт аятоллы.

Али Хаменеи высоко оценил успехи страны в научном, технологическом и инфраструктурном секторах за предыдущий год.

- Если мы хотим совершить скачок в производстве, мы должны проложить путь людям к реальному участию в нем. Именно поэтому я объявил этот год «Годом взрывного роста производства через вовлечение народа», - сообщается в заявлении Хаменеи.

Самыми трагичными событиями прошлого года по иранскому календарю лидер Ирана назвал обострение палестино-израильского конфликта в секторе Газа, теракт в иранском городе Керман, унесший жизни 95 человек, а также наводнения в провинции Систан и Белуджистан.

Кроме того, с Наврузом поздравил нацию и президент Ирана Эбрагим Раиси, сообщает агентство IRNA.

- Дай Бог и при сотрудничестве народа, я уверен, что 1403-й иранский год будет более процветающим с точки зрения производства и экономики, - сказал Раиси нации в среду в своем новогоднем послании, транслировавшемся по национальному телевидению.

Он добавил, что его правительство сделает все возможное для дальнейшего контроля над инфляцией и увеличения промышленного производства.

Президент коснулся усилий его администрации по стимулированию экономического и промышленного роста страны, заявив, что его кабинет не жертвует будущим страны, сосредотачиваясь на второстепенных вопросах.

Раиси также подчеркнул другие внутренние проблемы и пообещал, что его администрация завершит наполовину завершенные проекты и направит имеющиеся средства на производство и инфраструктуру.