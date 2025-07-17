Верховная рада поддержала отставку премьера и правительства Украины

За увольнение Шмыгаля проголосовал 261 депутат. Для отставки правительства было необходимо 226 голосов.

Согласно закону о кабинете министров, принятие Верховной радой решения об отставке премьер-министра влечет за собой отставку всего состава правительства. Уходящий в отставку кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства. Это может произойти 17 июля.

Ранее Зеленский отметил, что Шмыгаль будет назначен на должность министра обороны вместо Рустема Умерова, который, как ожидается, отправится послом в США.

- Колоссальный опыт Дениса Шмыгаля точно будет полезен на позиции министра обороны Украины – именно в этой сфере сейчас максимум ресурсов страны, максимум задач и очень много ответственности, - сказал президент.

Новым премьер-министром, как ожидается, станет действующий министер экономики Юлия Свириденко. 14 июля Зеленский предложил ей возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу.

Денис Шмыгаль работал в должности премьер- министра Украины с 4 марта 2020 года. Ранее он подал заявление об отставке.