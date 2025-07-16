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    18:32, 15 Июль 2025 | GMT +5

    Премьер-министр Украины подал в отставку

    Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал заявление об отставке. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Денис Шмыгаль
    Фото: Facebook Дениса Шмыгаля

    — Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины, — говорится в заявлении, фото которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

    Заявление датировано 15 июля. Планируется, что Верховная рада рассмотрит увольнения министров уже в среду, а голосование парламента по новым кандидатурам ожидается 17 июля.

    Шмыгаль занимает свою должность с 4 марта 2020 года. В связи с военным положением срок его пребывания на посту премьера оказался наибольшим за всю историю Украины — более пяти лет.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине.

    Теги:
    Украина Мировые новости
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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