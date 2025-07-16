Премьер-министр Украины подал в отставку

— Прошу принять мою отставку с должности премьер-министра Украины, — говорится в заявлении, фото которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

Заявление датировано 15 июля. Планируется, что Верховная рада рассмотрит увольнения министров уже в среду, а голосование парламента по новым кандидатурам ожидается 17 июля.

Шмыгаль занимает свою должность с 4 марта 2020 года. В связи с военным положением срок его пребывания на посту премьера оказался наибольшим за всю историю Украины — более пяти лет.

Ранее Дональд Трамп заявил, что НАТО и США достигли договоренности о поставках оружия Украине.