Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины
Верховная рада утвердила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины после отставки Дениса Шмыгаля, передает Kazinform со ссылкой на УНН.
На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил ей возглавить правительство. За назначение Свириденко проголосовали 262 народных депутата.
16 июля Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство Украины.
В 2019 году Юлия Свириденко была назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре 2020 года перешла в Офис президента, где занимала должность заместителя руководителя. С 2021 года занимала должность первого вице-премьера - министра экономики Украины.
Ранее мы писали, что Верховная рада поддержала отставку премьера и правительства Украины.