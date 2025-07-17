РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:01, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины

    Верховная рада утвердила Юлию Свириденко на должность премьер-министра Украины после отставки Дениса Шмыгаля, передает Kazinform со ссылкой на УНН.

    Верховная рада назначила нового премьер-министра
    Фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

    На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил ей возглавить правительство. За назначение Свириденко проголосовали 262 народных депутата.

    16 июля Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство Украины.

    В 2019 году Юлия Свириденко была назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре 2020 года перешла в Офис президента, где занимала должность заместителя руководителя. С 2021 года занимала должность первого вице-премьера - министра экономики Украины.

    Ранее мы писали, что Верховная рада поддержала отставку премьера и правительства Украины.

    Теги:
    Украина Политика
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
    Сейчас читают