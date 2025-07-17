Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины

На днях президент Украины Владимир Зеленский предложил ей возглавить правительство. За назначение Свириденко проголосовали 262 народных депутата.

16 июля Верховная рада поддержала отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля. Вместе с ним автоматически в отставку ушло все правительство Украины.

В 2019 году Юлия Свириденко была назначена на должность заместителя министра, а с июля 2020 года - первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. В декабре 2020 года перешла в Офис президента, где занимала должность заместителя руководителя. С 2021 года занимала должность первого вице-премьера - министра экономики Украины.

Ранее мы писали, что Верховная рада поддержала отставку премьера и правительства Украины.