Верхом на конях на референдум: молодежь проголосовала в Туркестанской области
Необычный способ отдать свой голос по проекту новой Конституции выбрала молодежь региона. В селе Жартытобе Сузакского района на участок № 695 кокпаристы прибыли верхом на лошадях, объединив гражданскую позицию и национальную традицию, передает корреспондент агентства Kazinform.
Такое появление сразу привлекло внимание жителей села и придало дню голосования особый колорит.
По словам самих участников, эта акция — не просто зрелищный жест, а напоминание о важности гражданской ответственности.
— Сегодня мы сделали свой выбор ради будущего нашей страны. Считаем, что голос каждого гражданина важен, мнение каждого человека имеет значение, — отмечает кокпарист Мади Сейдуллаев.
Наблюдатели отмечают, что на участке № 695 жители села активно участвуют в референдуме.
Ранее сообщалось, что в день проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана тысячи граждан страны впервые принимают участие в голосовании.