Верхом на конях на референдум: молодежь проголосовала в Туркестанской области

В день голосования на референдуме сельская молодежь решила подчеркнуть уважение к национальным традициям. К избирательному участку № 695 в Жартытобе молодые кокпаристы подъехали на лошадях.

Такое появление сразу привлекло внимание жителей села и придало дню голосования особый колорит.

Кадр из видео

По словам самих участников, эта акция — не просто зрелищный жест, а напоминание о важности гражданской ответственности.

Кадр из видео

— Сегодня мы сделали свой выбор ради будущего нашей страны. Считаем, что голос каждого гражданина важен, мнение каждого человека имеет значение, — отмечает кокпарист Мади Сейдуллаев.

Кадр из видео

Наблюдатели отмечают, что на участке № 695 жители села активно участвуют в референдуме.

Ранее сообщалось, что в день проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана тысячи граждан страны впервые принимают участие в голосовании.