    15:42, 15 Март 2026 | GMT +5

    Верхом на конях на референдум: молодежь проголосовала в Туркестанской области

    Необычный способ отдать свой голос по проекту новой Конституции выбрала молодежь региона. В селе Жартытобе Сузакского района на участок № 695 кокпаристы прибыли верхом на лошадях, объединив гражданскую позицию и национальную традицию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В день голосования на референдуме сельская молодежь решила подчеркнуть уважение к национальным традициям. К избирательному участку № 695 в Жартытобе молодые кокпаристы подъехали на лошадях.

    Такое появление сразу привлекло внимание жителей села и придало дню голосования особый колорит.

    По словам самих участников, эта акция — не просто зрелищный жест, а напоминание о важности гражданской ответственности.

    — Сегодня мы сделали свой выбор ради будущего нашей страны. Считаем, что голос каждого гражданина важен, мнение каждого человека имеет значение, — отмечает кокпарист Мади Сейдуллаев.

    Наблюдатели отмечают, что на участке № 695 жители села активно участвуют в референдуме.

    Ранее сообщалось, что в день проведения республиканского референдума по проекту новой Конституции Казахстана тысячи граждан страны впервые принимают участие в голосовании.

    Татьяна Корякина
    Сейчас читают