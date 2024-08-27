Венеция испытывает нехватку новых гондольеров

Количество потомственных лодочников в итальянской Венеции сокращается, передает собственный корреспондент Kazinform.

Набор на работу для управления гондолами — редкое событие, в большинстве лицензии на гондолы передаются по наследству.

Будущие лодочники должны говорить по-итальянски, быть здоровыми, уметь плавать, оказывать первую помощь и знать историю Венеции. Обучение стоит тысячу евро и длится полгода, но быстро окупается.

За получасовую водную прогулку на гондоле туристы платят около 80 евро, после семи часов вечера цена поднимается даже до 100 евро. Пением или игрой на музыкальном инструменте гондольер может заработать ещё больше.

— Тем не менее, происходит смена поколений: люди уходят на пенсию и нуждаются в замене, — сказал президент ассоциации гондольеров Венеции в интервью зарубежным СМИ Андреа Бальби.

Когда-то в Венеции было многотысячное сообщество гондольеров, которых часто можно было увидеть в их типичном наряде — полосатом топе и соломенной шляпе, — управляющихся одним веслом. Но сегодня их насчитывается чуть менее 450 человек.