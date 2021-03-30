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    19:18, 29 Март 2021 | GMT +6

    Венеция, мы соскучились - алматинцы сняли на видео затопленные улицы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы уже вторые сутки не прекращаются дожди, в результате чего затоплены улицы и дома, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    В одном из видео, снятым водителем авто, можно увидеть затопленные улицы: «Венеция, мы соскучились» - говорится в посте.


    В пресс-службе акимата сообщили, что по состоянию на 17:00 часов зарегистрировано шесть случаев подтоплений, из которых отработано пять по следующим адресам:

    в Жетысуском районе ул. Борзова - подтопление улицы устранено, сотрудниками ГКП «Алматы тазалык» выложено 40 мешкотар - работы завершены;

    ул. Ачинская - подтопление улицы, на месте работали сотрудники ГКП «Алматы Тазалык»: 1 илосос - работы завершены;

    в Алатауском районе ул. Механическая, 212 – произошло подтопление улицы, на месте работали сотрудники ГКП «Алматы Тазалык», произведена очистка арычной сети;

    в Турксибском районе по ул. Майлина, 222 – происходило подтопление двора МЖД, на месте работали сотрудники ГКП «Алматы Тазалык» - работы завершены.

    в Жетысуском районе по ул. Жангельдина, 214 произошло подтопление двора ЧЖД и улицы, выложено 100 мешкотар, на месте работают спасатели Службы спасения 109, работы завершены.

    Работы продолжаются в Алатауском районе по ул. Аралкум, 22 - подтопление улицы. На месте работает техника «илосос» ГКП «Алматы су».

    ДЧС Алматы было взято на учет 17 часто подтапливаемых участков. Силами и средствами служб гражданской защиты Алматы заблаговременно ликвидировано паводковые участки еще до начала выпадения осадков, приготовлены инертные материалы.

    Сообщается, что норма осадков за март составляет 76 мм, с начала месяца выпало 86,2 мм осадков.

    «В целом необходимо отметить, что за последние пять лет в городе было построено 497 км арычных сетей, стабилизированы и укреплены более 40 км русел рек, данные меры позволили снизить количество потенциально подтапливаемых участков в 3,5 раза. Проводится разработка ПСД на строительство и реконструкцию 376 км. арычных сетей по Алматы. Реализация данного проекта запланирована на 2021-2023 годы», - сообщили в акимате.

    Кроме того, управлением зеленой экономики проводится разработка ПСД на строительство и реконструкцию 376 км арычных сетей по Алматы. На сегодня проект на стадии завершения (в марте 2021 года планируется внести в госэкспертизу). Реализация проекта запланирована на 2021-2023 годы.

    Вместе с тем, в 2020 году в городе проводились плановые работы по строительству новых и замене изношенных 30 км арычных сетей.



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