Велосветофоры появятся в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы появятся велосветофоры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В управлении административной полиции Алматы поделились планами на текущий год по улучшению дорожной безопасности и созданию безопасной дорожной инфраструктуры.
Планируется:
- завершение строительства 30 светофорных объектов, с включением в состав АСУДД в городе Алматы в режиме адаптивного управления;
- завершение строительства 70 регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД в городе Алматы в режиме адаптивного управления;
- завершение строительства 70 нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования в городе Алматы;
- на 70 улицах планируется нанести 200 тысяч квадратных метров линий дорожной разметки;
- установка и восстановление дорожных знаков в количестве 3 843 штук;
- установка дорожного ограждения (колесоотбой), более 5 тысяч погонных метров на аварийно-опасных участках;
- доукомплектация 65 светофорных объектов с велополосами (велодорожками), велосветофорами.
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