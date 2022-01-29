Велосветофоры появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы появятся велосветофоры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении административной полиции Алматы поделились планами на текущий год по улучшению дорожной безопасности и созданию безопасной дорожной инфраструктуры.

Планируется:

- завершение строительства 30 светофорных объектов, с включением в состав АСУДД в городе Алматы в режиме адаптивного управления;

- завершение строительства 70 регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД в городе Алматы в режиме адаптивного управления;

- завершение строительства 70 нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования в городе Алматы;

- на 70 улицах планируется нанести 200 тысяч квадратных метров линий дорожной разметки;

- установка и восстановление дорожных знаков в количестве 3 843 штук;

- установка дорожного ограждения (колесоотбой), более 5 тысяч погонных метров на аварийно-опасных участках;

- доукомплектация 65 светофорных объектов с велополосами (велодорожками), велосветофорами.