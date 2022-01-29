+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -1 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велосветофоры появятся в Алматы

29 Января 2022 11:38
Поделиться:
Велосветофоры появятся в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы появятся велосветофоры, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Январские беспорядки: куда обратиться владельцам пострадавших авто в Алматы
Варианты перезапуска программы льготного автокредитования рассматривают в Казахстане Реконструкцию финансируемых ЕБРР водных объектов раскритиковал Бердибек Сапарбаев Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области

В управлении административной полиции Алматы поделились планами на текущий год по улучшению дорожной безопасности и созданию безопасной дорожной инфраструктуры.

Планируется:

- завершение строительства 30 светофорных объектов, с включением в состав АСУДД в городе Алматы в режиме адаптивного управления;

- завершение строительства 70 регулируемых пешеходных переходов, с включением в состав АСУДД в городе Алматы в режиме адаптивного управления;

- завершение строительства 70 нерегулируемых пешеходных переходов с дополнительными средствами регулирования в городе Алматы;

- на 70 улицах планируется нанести 200 тысяч квадратных метров линий дорожной разметки;

- установка и восстановление дорожных знаков в количестве 3 843 штук;

- установка дорожного ограждения (колесоотбой), более 5 тысяч погонных метров на аварийно-опасных участках;

- доукомплектация 65 светофорных объектов с велополосами (велодорожками), велосветофорами.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Строительство   #Транспорт  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Январские беспорядки: куда обратиться владельцам пострадавших авто в Алматы
Варианты перезапуска программы льготного автокредитования рассматривают в Казахстане
Реконструкцию финансируемых ЕБРР водных объектов раскритиковал Бердибек Сапарбаев
Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области
Популярное
1 О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
2 Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
3 Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
4 Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
5 В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
6 Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Читайте также
Пять человек погибли в ДТП в Атырауской области
Сотрудникам Центрального государственного музея вручили награды в Алматы
О расследованиях по случаям массовых беспорядков высказался Президент Казахстана
Осенью начнутся серьезные политические преобразования в Казахстане – Айгуль Соловьева
Азербайджанский политолог: Токаев дал понять, что не хочет ассоциироваться с партией в ее нынешнем виде
Нурсултан Назарбаев принял участие во внеочередном XXI Съезде партии «Nur Otan»
В Павлодарской области – новый глава департамента полиции
Опубликован новый состав политсовета партии «Nur Otan»
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив