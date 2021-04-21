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    09:53, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Велошкола и пешеходная зона появятся в одном из районов Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку нового медцентра, а также ознакомился с проектами велошколы и пешеходной зоны в микрорайоне Ақбұлақ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в ходе рабочего объезда Алатауского района в микрорайоне Нұркент посетил строительную площадку будущего медцентра. Новое медучреждение строится по поручению Елбасы с целью консолидации медицинской науки и практики в борьбе с инфекционными заболеваниями. Центр, рассчитанный на 380 койко-мест, в том числе 30 реанимационных, планируется построить за 18 месяцев.

    Также аким ознакомился с проектом новой велошколы на базе СК «Алматы Арена».

    «При поддержке президента Федерации велоспорта Н. Смагулова воспитанники СДЮШОР в возрасте 12-16 лет получили возможность заниматься велоспортом на профессиональном уровне. Вместе с тем необходимо эффективнее использовать потенциал наших спорткомплексов, поэтому уделим внимание расширению инфраструктуры для занятий спортом, в том числе зимними видами», - написал аким мегаполиса.

    В соответствии с запросами жителей разработан проект строительства новой пешеходной зоны по улице Аханова в микрорайоне Ақбұлақ.

    «Новый променадный коридор преобразит общественное пространство и станет точкой притяжения района», - отметил Бакытжан Сагинтаев.





    Теги:
    Здравоохранение Спорт Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Общество Алматы Благоустройство
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