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    13:40, 29 Июль 2023 | GMT +6

    Велопробег дружбы «Сиань - Алматы» стартует 1 августа

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    Фото: Xinhua
    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Велопробег дружбы «Сиань - Алматы» стартует 1 августа в городе Сиань, известной в древности как Чанъань, который был отправной точкой древнего Шелкового пути, сообщает МИА «Казинформ».

    В пробеге по маршруту древнего Шелкового пути по территории КНР примут участие 30 велосипедистов из Китая. На территории Казахстана к велопробегу присоединятся казахстанские спортсмены.

    Участники пробега дружбы «Сиань - Алматы» преодолеют расстояние в 4 тысячи километров. Велотур завершится в Алматы 7 сентября 2023 года.

    Велопробег призван укрепить дружбу между народами Казахстана и Китая, посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между РК и КНР и переходу к качественно новому этапу в истории двустороннего сотрудничества, а также пропагандирует здоровый образ жизни и велосипедный спорт.


    Теги:
    Спорт Велоспорт Китай Сотрудничество для mail.ru
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