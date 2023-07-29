ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Велопробег дружбы «Сиань - Алматы» стартует 1 августа в городе Сиань, известной в древности как Чанъань, который был отправной точкой древнего Шелкового пути, сообщает МИА «Казинформ».

В пробеге по маршруту древнего Шелкового пути по территории КНР примут участие 30 велосипедистов из Китая. На территории Казахстана к велопробегу присоединятся казахстанские спортсмены.

Участники пробега дружбы «Сиань - Алматы» преодолеют расстояние в 4 тысячи километров. Велотур завершится в Алматы 7 сентября 2023 года.

Велопробег призван укрепить дружбу между народами Казахстана и Китая, посвящен 30-летию установления дипломатических отношений между РК и КНР и переходу к качественно новому этапу в истории двустороннего сотрудничества, а также пропагандирует здоровый образ жизни и велосипедный спорт.