Велопешеходный мост планируют построить в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов поделился планами о строительстве еще одного велопешеходного моста через реку Есиль, передает МИА «Казинформ».

«Учитывая обращения горожан и востребованность общественных пространств (скверы, парки, бульвары), в текущем году также ведем масштабные работы по их расширению. К примеру, вдоль проспекта Б. Момышулы до набережной благоустроим пешеходный бульвар. На территории волнообразной аллеи планируем установить столы для настольного тенниса и шахмат, теневые зоны для отдыха и качели. Данная прогулочная достопримечательность сыграет роль создания эко-маршрута, объединяя Триатлон-парк с новым сиреневым садом. Там высадим свыше тысячи саженцев сирены. Там будет своего рода сиреневый сад», - написал в Instagram Алтай Кульгинов.

Аким напомнил о том, что масштабно благоустраивать Триатлон-парк начали в прошлом году. Тогда в городе впервые благоустроили подмостовые пространства. Под мостом (ул. Сарайшык) открыли несколько зон для занятий спортом, на территории парка установили футбольные поля.

«Это пространство является неким мостом между Триатлон и Президентским парками, которое в этом году также продолжим развивать. В парке Первого Президента установили теневые навесы, качели, три фонтана, в том числе с туманным испарением, скамейки и т.д. В текущем году установим баскетбольную площадку, игровую зону. В дальнейшем планируем построить через реку велопешеходный мост. Данный мост позволит объединить единым кластером два парка – парк Первого Президента и парк вдоль реки Есиль. Тем самым горожане смогут беспрепятственно прогуливаться между районами. Вдоль моста обустроим зоны отдыха, а внутри самого моста установим качели», - сообщил А. Кульгинов.

По его словам, при благоустройстве общественных пространств (парков, скверов,бульваров, садов) по поручению Главы государства «уделяется особое внимание масштабному озеленению, так как это является неотъемлемой частью развития города».

«Особенностью текущего озеленения является то, что помимо дворовых территорий, парков, скверов, бульваров, жилых массивов, также приступили к озеленению прилегающих территорий наших достопримечательностей. Это позволит снизить количество так называемых «бетонных мест». К примеру, на территории «Астана Опера» будет свой дубовый сад, в Триатлон-парке – сиреневый сад, на территории нового каздрамтеатра им.К. Куанышбаева и «Астана Балет» - зеленый сад». Везде сейчас проводится посадка деревьев. Сам лично принимаю участие в озеленении города. Озеленяем все районы столицы, в том числе жилые массивы. Нас очень радует, что в посадке деревьев участие также принимают наши горожане, волонтеры, предприниматели. В текущем годы мы планируем высадить более 1 млн зеленых насаждений (деревья, кустарники, сеянцы и т.д.). уже сейчас можно заметить, как город становится еще более зеленым, как появляются новые экозоны и «зеленые островки». И если из года в год не будем занижать планку по качественной посадке деревьев, то город за считанные годы станет зеленым. А некогда степной город – городом-садом. Это наша цель и вместе мы этого достигнем», - заявил Алтай Кульгинов.