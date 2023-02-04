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Велокоманда «Астана» одержала первую победу в новом сезоне

4 Февраля 2023, 00:34
Велокоманда «Астана» одержала первую победу в новом сезоне

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Итальянский велогонщик Astana Qazaqstan Team Симоне Веласко выиграл третий этап «Вуэльты Валенсии» и принес первую победу для своей команды в новом сезоне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

27-летний Симоне Веласко первым преодолел 145-километровый этап между городами Бетера и Сагунто. Его время 3 часа 13 минут и 47 секунд. Вторым финишировал представитель Люксембурга Боб Юнгельс из команды «Bora - Hansgrohe». Третьим стал датчанин Йонас Грегард Вилсли из «Uno-X».

Видео победного финиша казахстанского велогонщика опубликовали организаторы тура.

В пресс-службе казахстанской велокоманды сообщили, что Симоне Веласко посвятил эту победу одному из самых опытных массажистов команды Умберто Инсельвини, который недавно ушел из жизни из-за сердечного приступа.

«Вуэльта Валенсии». Третий этап

Bétera — Sagunto. 145,1 километров

1. Симоне Веласко (Италия, «Астана») — 3:13:48

2. Боб Юнгельс (Люксенбург, «BORA-hansgrohe»)

3. Йонас Грегард Вилсли (Дания, «Uno-X»).

Многодневная гонка «Вуэльта Валенсия» проходит в Испании с 1 по 5 февраля.

Ранее сообщалось, что казахстанская команда Astana Qazaqstan Team примет участие в двух гонках в Испании.

Фото: astana-qazaqstan.com


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