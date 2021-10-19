Велоклуб «Астана» подписал нового казахстанского гонщика

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Действующий чемпион Казахстана в групповой гонке U23 Нурберген Нурлыхасым с нового года будет выступать в команде мирового тура «Astana Qazaqstan Team», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе клуба сообщили, что свой первый профессиональный контракт с казахстанской командой Нурберген подписал на два сезона.

«Действующий чемпион Казахстана по шоссейным гонкам U23 Нурберген Нурлыхасым собирается присоединиться к команде UCI WorldTour Astana Qazaqstan в предстоящем сезоне. Гонщик подписал свой первый профессиональный контракт на два года (2022 и 2023)», - говорится на странице клуба в Instagram .

Стоит отметить, что ранее с «Астаной» новое соглашение подписали 27-летний колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес, казахстанцы Юрий Натаров и Евгений Гидич (все до 2023 года), а также Алексей Луценко (до 2024 года).

Кроме того, к клубу присоединились 27-летний итальянец Джанни Москон, 28-летний колумбиец Себастьян Энао, 27-летний итальянец Леонардо Бассо, 32-летний испанец Давид Де Ла Крус, 30-летний американец Джо Домбровски и 36-летний итальянец Винченцо Нибали, который выступал в составе «Астаны» в период с 2013 по 2016 годы.

Ранее сообщалось, что профессиональная велосипедная команда Мирового тура Astana – Premier Tech в 2022 году получит новое название - Astana Qazaqstan Team.

Напомним, что команда «Астана» официально завершила свой велосипедный сезон 2021 года блестящим сольным успехом молодого итальянского гонщика Самуэле Баттистеллы, который стал победителем однодневной гонки «Венето Классик».