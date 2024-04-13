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    01:57, 13 Апрель 2024 | GMT +6

    Велогонщик Алексей Луценко выиграл многодневку в Италии

    Алексей Луценко
    Фото: Olympic.kz

    Казахстанский велогонщик Алексей Луценко стал победителем многодневной гонки «Джиро д'Абруццо», которая прошла в Италии, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    На заключительном этапе Луценко показал третий результат. Первым стал Павел Сиваков (UAE Team Emirates). Второе место осталось за Джорджем Беннетом (Israel - Premier Tech).

    В генеральной классификации Луценко удержал лидерство, завершив гонку победителем. Сиваков в итоге стал вторым, а Беннет - третьим.

    Ранее Луценко выиграл королевский этап.

    Теги:
    Спорт Велоспорт Италия спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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