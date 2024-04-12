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    23:23, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Велогонщик Алексей Луценко выиграл королевский этап «Джиро д'Абруццо»

    Алексей Луценко
    Фото: Olympic.kz

    Состоялся третий этап многодневной гонки «Джиро д'Абруццо». Его победителем стал велогонщик казахстанской команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Этот горный этап считается королевским.

    Участникам предстояло преодолеть 163 километра. И лучше всех с этим справился Луценко. Он опередил Адама Йетса из Uae Team Emirates (второе место) и Диего Улисси (Uae Team Emirates), который показал третий результат.

    В генеральной классификации Луценко захватил лидерство. После второго этапа он был на втором месте.

    Теги:
    Спорт Велоспорт спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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