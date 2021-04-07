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    01:38, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Велогонщики «Astana-Premier Tech» отличились на II этапе тура Страны Басков

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Испанские велогонщики «Astana-Premier Tech» Алекс Аранбуру и Омар Фрайле финишировали первыми и вторыми на втором этапе тура Страны Басков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Протяженность маршрута составила 154,8 км. 25-летний гонщик казахстанской команды первым преодолел дистанцию за 3:45:32. С 15 секундным отставанием вторым финишировал другой испанец из «Астана» Омар Фрайле. Третьим приехал словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirate».

    Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Йон Исагирре — 11-м, Якоб Фульсанг — 20-м, Оскар Родригес — 125-м, Алексей Луценко — 130-м, Стефан Де Бод — 132-м.

    В общем зачете лидирует словенец Примож Роглич из «Jumbo-Visma», с небольшим отставанием на втором месте идёт Алекс Аранбуру из «Astana-Premier Tech», тройку лидерства замыкает Брэндон МакНулти из «UAE Team Emirates».

    Тур Страны Басков — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая в апреле по дорогам испанской автономии Страна Басков. В этом году гонка проходит в юбилейный 60-й раз. Она состоит из 6 этапов и завершится 10 апреля. Общая протяженность маршрута около 800 километров.


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