Велогонщики «Astana-Premier Tech» отличились на II этапе тура Страны Басков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Испанские велогонщики «Astana-Premier Tech» Алекс Аранбуру и Омар Фрайле финишировали первыми и вторыми на втором этапе тура Страны Басков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Протяженность маршрута составила 154,8 км. 25-летний гонщик казахстанской команды первым преодолел дистанцию за 3:45:32. С 15 секундным отставанием вторым финишировал другой испанец из «Астана» Омар Фрайле. Третьим приехал словенец Тадей Погачар из «UAE Team Emirate».

Остальные гонщики «Астаны» завершили этап со следующими результатами: Йон Исагирре — 11-м, Якоб Фульсанг — 20-м, Оскар Родригес — 125-м, Алексей Луценко — 130-м, Стефан Де Бод — 132-м.

В общем зачете лидирует словенец Примож Роглич из «Jumbo-Visma», с небольшим отставанием на втором месте идёт Алекс Аранбуру из «Astana-Premier Tech», тройку лидерства замыкает Брэндон МакНулти из «UAE Team Emirates».

Тур Страны Басков — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая в апреле по дорогам испанской автономии Страна Басков. В этом году гонка проходит в юбилейный 60-й раз. Она состоит из 6 этапов и завершится 10 апреля. Общая протяженность маршрута около 800 километров.