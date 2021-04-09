Велогонщик «Астаны» выиграл четвертый этап тура Страны Басков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Испанский велогонщик «Astana-Premier Tech» Йон Исагирре выиграл четвертый этап тура Страны Басков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Протяженность данного этапа составила 189,1 км. 32-летний Исагирре на доли секунды опередил испанца Пелло Бильбао из «Bahrain Victorious», третьим финишировал американец Брэндон МакНулти из «UAE Team Emirates», который лидирует в общем зачете.

Тур Страны Басков — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая в апреле по дорогам испанской автономии Страна Басков.

В этом году гонка проходит в юбилейный 60-й раз. Она состоит из 6 этапов и завершится 10 апреля. Общая протяженность маршрута около 800 километров.