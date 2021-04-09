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    21:31, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Велогонщик «Астаны» выиграл четвертый этап тура Страны Басков

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Испанский велогонщик «Astana-Premier Tech» Йон Исагирре выиграл четвертый этап тура Страны Басков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Протяженность данного этапа составила 189,1 км. 32-летний Исагирре на доли секунды опередил испанца Пелло Бильбао из «Bahrain Victorious», третьим финишировал американец Брэндон МакНулти из «UAE Team Emirates», который лидирует в общем зачете.

    Тур Страны Басков — ежегодная шоссейная многодневная велогонка, проходящая в апреле по дорогам испанской автономии Страна Басков.

    В этом году гонка проходит в юбилейный 60-й раз. Она состоит из 6 этапов и завершится 10 апреля. Общая протяженность маршрута около 800 километров.


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