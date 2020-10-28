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Велогонщик «Астаны» стал вторым на седьмом этапе «Вуэльты Испании»

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Октября 2020, 00:40
Велогонщик «Астаны» стал вторым на седьмом этапе «Вуэльты Испании»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Испанский велогонщик «Astana Pro Team» Омар Фрайле занял второе место на седьмом этапе многодневки «Вуэльта Испании», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Протяженность этапа составила 159,7 км. Первым дистанцию за 3:48:16 преодолел канадец Майкл Вудс из команды «EF Pro Cycling», на четыре секунды отстали от него Омар Фрайле из «Astana Pro Team» и его соотечественник Алехандро Вальверде из «Movistar Team», который финишировал третьим.

В общем зачете по-прежнему лидирует эквадорец Ричард Карапас из «INEOS Grenadiers».

Напомним, испанский велогонщик «Astana Pro Team» Йон Исагирре выиграл шестой этап «Вуэльты».

75-й выпуск шоссейного гранд-тура «Вуэльта Испании» стартовал 20 октября и завершится 8 ноября. Впервые с 1985 года гонка не будет разделена на 21 этап. Будет проходить в сокращенном формате, и состоять из 18 этапов из-за пандемии коронавируса.

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