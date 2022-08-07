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Велогонщик «Астаны» стал третьим по итогам «Вуэльты Бургоса»
7 Августа 2022 04:04

Велогонщик «Астаны» стал третьим по итогам «Вуэльты Бургоса»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщик Astana Qazaqstan Team Мигель Анхель Лопес стал третьим в генеральной классификации «Вуэльты Бургоса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Последний пятый этап многодневки по дорогам Испании завершился традиционным восхождением на Лагунас-де-Нейла. Мигель Анхель Лопес боролся за победу на этапе до самых последних метров и финишировал вторым. Он уступил португальцу Жоао Алмейда из UAE Team Emirates несколько секунд. Победитель преодолел расстояние 170 км за 4:06:19. Третьим стал российский и французский велогонщик Павел Сиваков, выступающий за команду INEOS Grenadiers.

По итогам всей гонки первое место занял Павел Сиваков, который показал в общей сложности 19:00:23. За ним расположился Жоао Алмейда, а третьим стал Мигель Анхель Лопес. Также капитан казахстанской команды завоевал красную майку лучшего горного гонщика многодневки.

Ранее сообщалось, что в многодневной гонке «Вуэльта Бургоса» примут участие семь гонщиков астанинского клуба: казахстанцы - Вадим Пронский и Юрий Натаров, итальянцы - Винченцо Нибали и Мануэле Боаро, колумбиец Мигель Анхель Морено, испанец Давиде де ла Круз, а также южноафриканец Стефан де Бод.


Фото: instagram.com/astanaqazaqstanteam.


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