Велогонщик «Астаны» стал победителем «Венето Классик»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 22-летний итальянский велогонщик «Астаны» Самуэле Баттистелла стал победителем однодневной гонки «Венето Классик», передает корреспондент МИА «Казинформ»

После итальянца вторым финишировал швейцарец Марк Хирши из «UAE-Team Emirates», а третьим стал колумбиец Джонатан Рестрепо из «Androni Giocattoli - Sidermec». Четвертое место занял казахстанец Алексей Луценко из «Астаны», который ранее выиграл итальянскую однодневную гонку по гравийным дорогам «Серениссима Гравел». До этого Луценко также выиграл однодневку «Коппа Агостони».

Помимо двух перечисленных гонщиков, в составе казахстанской команды были Мануэле Боаро (Италия), Фабио Феллине (Италия), Родриго Контрерас (Колумбия) и Давиде Мартинелли (Италия).

Ранее сообщалось, что команда «Астана» завершает свой сезон 2021 года на итальянской однодневной гонке «Венето Классик».

Отметим, общая протяженность однодневной гонки «Венето Классик» составляла 206,5 км.