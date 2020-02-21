-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:10
-
-
-
-
-
вчера 18:43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:44
-
-
-
-
-
-
Велогонщик «Астаны» стал победителем третьего этапа «Вуэльты Андалусии»
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщик казахстанской команды «Астана» Якоб Фульсанг стал победителем третьего этапа многодневной велогонки «Вуэльта Андалусии» в Испании, передает корреспондент МИА «Казинформ».
34-летний датский гонщик опередил Пельо Бильбао из «Bahrain–McLaren» и Брэндона МакНалти из «UAE Team Emirates».
Другой гонщик столичной команды, испанец Йон Изагирре оказался на четвертом месте в данном этапе. Протяженность маршрута составила 176,9 км.
Таким образом, Якоб Фульсанг – действующий чемпион «Вуэльты Андалусии» - сохранил за собой лидерство в общем зачете.
«Вуэльта Андалусии» — шоссейная многодневная велогонка, по проходящая по дорогам испанского региона Коста-дель-Соль автономного сообщества Андалусия. Гонка завершится пятым этапом 23 февраля.
- «Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ
- Восемь медалей завоевали казахстанки на ЧА по женской борьбе
- Куда сходить в эти выходные в столице
- Казахстан завоевал первое «золото» на ЧА по женской борьбе
- Какие новые объекты построят в 2020 году в Караганде
- Шахматистка Гульмира Даулетова досрочно выиграла международный мужской турнир в Сербии
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана