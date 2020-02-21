Велогонщик «Астаны» стал победителем третьего этапа «Вуэльты Андалусии»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщик казахстанской команды «Астана» Якоб Фульсанг стал победителем третьего этапа многодневной велогонки «Вуэльта Андалусии» в Испании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

34-летний датский гонщик опередил Пельо Бильбао из «Bahrain–McLaren» и Брэндона МакНалти из «UAE Team Emirates».

Другой гонщик столичной команды, испанец Йон Изагирре оказался на четвертом месте в данном этапе. Протяженность маршрута составила 176,9 км.

Таким образом, Якоб Фульсанг – действующий чемпион «Вуэльты Андалусии» - сохранил за собой лидерство в общем зачете.

«Вуэльта Андалусии» — шоссейная многодневная велогонка, по проходящая по дорогам испанского региона Коста-дель-Соль автономного сообщества Андалусия. Гонка завершится пятым этапом 23 февраля.