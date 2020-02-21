+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: 0 °С
USD 375.87 EUR 406.24
RUB 5.84 CNY 53.45
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Велогонщик «Астаны» стал победителем третьего этапа «Вуэльты Андалусии»

21 Февраля 2020 22:30
Поделиться:
Велогонщик «Астаны» стал победителем третьего этапа «Вуэльты Андалусии»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Велогонщик казахстанской команды «Астана» Якоб Фульсанг стал победителем третьего этапа многодневной велогонки «Вуэльта Андалусии» в Испании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Казахстанцы стали призерами многодневной гонки «Тур Прованса»
«Астана» стала лучшей командой на «Вуэльте Мурсии» Гонщик «Астаны» победил на втором этапе многодневки «Тур Прованса» «Астана» определилась с составом на «Классику Альмерии»

34-летний датский гонщик опередил Пельо Бильбао из «Bahrain–McLaren» и Брэндона МакНалти из «UAE Team Emirates».

Другой гонщик столичной команды, испанец Йон Изагирре оказался на четвертом месте в данном этапе. Протяженность маршрута составила 176,9 км.

Таким образом, Якоб Фульсанг – действующий чемпион «Вуэльты Андалусии» - сохранил за собой лидерство в общем зачете.

«Вуэльта Андалусии» — шоссейная многодневная велогонка, по проходящая по дорогам испанского региона Коста-дель-Соль автономного сообщества Андалусия. Гонка завершится пятым этапом 23 февраля.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив