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Велогонщик «Астаны» Магнус Корт победитель 15-го этапа «Тур де Франс»

22 Июля 2018 22:22 178
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Велогонщик «Астаны» Магнус Корт победитель 15-го этапа «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился 15-й этап многодневной велогонки «Тур де Франс», пелотон преоделел 181,5 километр по холмистому маршруту, сообщает Sports.kz.

Гонщик «Астаны» Магнус Корт первым пересек финишную черту и принес своей команде второй подиум подряд. Ион Исагирре из «Bahrain-Merida» завершил гонку с вторым результатом, третьим стал голландец Бауке Моллема из «Trek-Segafredo».

«Тур де Франс». 15-й этап

Мийо - Каркасон. 181.5 километр.

1. Магнус Корт (Дания, «Астана») - 4:25:52

2. Ион Исагирре (Испания, «Bahrain-Merida»)

3. Бауке Моллема (Нидерланды, «Trek-Segafredo») - +0:02.

 

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Ключевые слова: Спорт,
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