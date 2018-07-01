Велогонщик «Астаны» Магнус Корт победитель 15-го этапа «Тур де Франс»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился 15-й этап многодневной велогонки «Тур де Франс», пелотон преоделел 181,5 километр по холмистому маршруту, сообщает Sports.kz.

Гонщик «Астаны» Магнус Корт первым пересек финишную черту и принес своей команде второй подиум подряд. Ион Исагирре из «Bahrain-Merida» завершил гонку с вторым результатом, третьим стал голландец Бауке Моллема из «Trek-Segafredo».

«Тур де Франс». 15-й этап



Мийо - Каркасон. 181.5 километр.

1. Магнус Корт (Дания, «Астана») - 4:25:52



2. Ион Исагирре (Испания, «Bahrain-Merida»)



3. Бауке Моллема (Нидерланды, «Trek-Segafredo») - +0:02.