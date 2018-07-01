Велогонщик «Астаны» Магнус Корт победитель 15-го этапа «Тур де Франс»
22 Июля 2018 22:22 178
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершился 15-й этап многодневной велогонки «Тур де Франс», пелотон преоделел 181,5 километр по холмистому маршруту, сообщает Sports.kz.
Гонщик «Астаны» Магнус Корт первым пересек финишную черту и принес своей команде второй подиум подряд. Ион Исагирре из «Bahrain-Merida» завершил гонку с вторым результатом, третьим стал голландец Бауке Моллема из «Trek-Segafredo».
«Тур де Франс». 15-й этап
Мийо - Каркасон. 181.5 километр.
1. Магнус Корт (Дания, «Астана») - 4:25:52
2. Ион Исагирре (Испания, «Bahrain-Merida»)
3. Бауке Моллема (Нидерланды, «Trek-Segafredo») - +0:02.
Ключевые слова: Спорт,
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