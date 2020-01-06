Велодорожки, конные прогулки, музей – чем будут привлекать туристов в курортную зону СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов рассказал, как будет развиваться Имантауско-Шалкарская курортная зона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В планах у местной власти – сделать озера Шалкар и Имантау не менее популярными, чем Боровое. Природа вполне этому способствует. Дело - за развитием соответствующей инфраструктуры.

Прежде всего, подъездные пути. Немногие туристы отважатся добираться по разбитым дорогам пусть даже к удивительно красивым местам. Руководство области заверяет: поездка будет комфортной. Дороги ремонтируют полным ходом. В целом за 3 года в Айыртауском районе отремонтировали 273 км дорог.

«У нас остался один кусочек по территории Акмолинской области. Но мы договорились, что от Еленовки до границы области регион отремонтирует дорогу. Туристы смогут беспрепятственно по хорошей дороге добраться до наших курортных мест», - заверил аким области.

На одном из заседаний в областном акимате руководитель управления предпринимательства и туризма Куралай Жарова сообщала, что на 2020-2021 годы запланировано строительство инженерной инфраструктуры в курортной зоне. Это позволит поэтапно перевести базы отдыха на круглогодичное функционирование.

«Мы выделили средства на проектирование благоустройства вокруг наших озер Шалкар и Имантау. Это и велосипедные дорожки, и набережная, и участки для конных прогулок и многое другое. Будет построен визит-центр для туристов, музей Ботайской культуры. Деньги запланированы. В течение 5 лет в развитие Имантауско-Шалкарской курортной зоны будет вложено 23 млрд тенге», - сказал К. Аксакалов.

Североказахстанский курорт включили в топ-10 приоритетных туристских территорий республиканского значения. Разработан план по развитию Имантауско-Шалкарской курортной зоны. Он включает 56 мероприятий, в том числе строительство инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог и подъездных путей, вопросы безопасности и экологии, кадровой стратегии, привлечения инвесторов, маркетинга и продвижения.