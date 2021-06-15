Великолепная пятерка: казахстанские «вольники» едут покорять Олимпиаду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по вольной борьбе приступает к заключительной фазе подготовительного этапа к Олимпийским играм в Токио. 15 июля стартует один из ключевых учебно-тренировочных сборов, который пройдет в дагестанском городе Хасавюрт, Российская Федерация. Однако в преддверии данного сбора состоялось не менее важное событие. Тренерский штаб объявил состав национальной команды, которой предстоит участие на Олимпиаде. Консультант главного тренера сборной Казахстана по вольной борьбе, один из самых титулованных специалистов этого вида спорта Майрбек Юсупов рассказал подробности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Майрбек Нагабекович, состав на Олимпиаду сформирован и уже объявлен. Чтобы у болельщиков и общественности не было вопросов, давайте пройдемся по выбору позиции в каждой из весовых категорий. Начнем с самого легкого веса, 57 кг.

- Да, действительно, не так давно в Польше завершился международный рейтинговый турнир «Мемориал Циолковского», после которого мы с тренерским штабом приняли решение по составу национальной команды для участия на Олимпийских играх. Как вы знаете, я работаю в Казахстане уже 4 года. За этот период, в весовой категории до 57 кг на международных соревнованиях мы просмотрели несколько ребят. Практически каждому чемпиону страны в этом весе мы давали возможность проявить себя на крупных стартах, в том числе на первенстве Азии и чемпионате мира. Проанализировав итоги четырехлетнего цикла, взвесив все «за» и «против», мы пришли к пониманию, что единственный казахстанский борец в этом весе, стабильно показывающий высокие результаты на международной арене - это Нурислам Санаев. Кто бы что ни говорил, но у Нурислама большой опыт, медали с чемпионатов мира и Азии. Немаловажно также и то, что со многими лидерами веса он уже неоднократно встречался на ковре и одерживал победы.

- Множество разговоров было о возможном участии и Адлана Аскарова в этом весе.

- Адлан действительно отличный, молодой и талантливый парень, это борец будущего, который несмотря на свой возраст уже показывает умную и зрелую борьбу. Я с ним неоднократно разговаривал на эту тему. Мы намеренно задавали данную риторику. Якобы Адлан будет спускаться в весовую категорию до 57 кг, чтобы держать в тонусе Нурислама Санаева. На самом деле, ни сам Адлан Аскаров, ни тем более мы не позволили бы ему гонять вес. Ведь мы сейчас говорим о 20-летнем спортсмене, карьера которого в большом спорте только начинает набирать обороты. Его организм растет, и каждая лишняя сгонка веса может негативно сказаться на здоровье. Скажу по секрету, в следующем Олимпийском цикле к Парижу, мы планируем его даже попробовать в 65 кг. И это хорошо, если он задержится в этом весе. Поскольку антропометрические данные позволяют ему попробовать себя и на категорию выше. А искусственно его занижать, и заставлять гонять вес мне не хотелось бы. Те, кто пишет об обратном, просто не представляют себе, что это такое и насколько это трудный и тяжелый процесс, который просто морально и физически изматывает спортсмена. Поэтому данный вопрос был снят с повестки дня. Ведь мы в первую очередь заинтересованы в том, чтобы за страну боролись сильнейшие и лучше подготовленные борцы.

- Насколько я понимаю, в весе до 65 кг альтернативы Даулету Ниязбекову на данный момент нет?

- В социальных сетях я прочитал комментарии о том, почему в сборную не взяли Саятбека Окасова. Давайте я расскажу об этом. Последние несколько лет он у нас выпал из обоймы. В прошлом году мы с ним говорили на эту тему, и он сказал, что хочет пропустить год, залечить травмы и вернуться в строй. Перед последним чемпионатом Азии в Алматы, как вы помните, у Даулета Ниязбекова возникли небольшие проблемы с шеей, вследствие чего он не смог принять участие в турнире. Тогда его заменил Адиль Оспанов, проигравший на первенстве Азии в первом круге. На второй или третий день после завершения чемпионата Азии я позвонил Окасову лично и спросил, насколько он готов на данный момент и сможет ли в случае чего, заменить Ниязбекова? Я попросил подумать и перезвонить мне. Буквально через полчаса он перезвонил мне и сказал: Юсупович, я вам очень благодарен за все, но я не хочу подвести ни вас, ни всю команду, и скажу честно - не готов на данный момент и, пожалуй, откажусь. Это его слова. Если вы помните, аналогичная ситуация у нас возникла перед чемпионатом Азии 2019 года, который проходил в китайском Сиане. Тогда Окасов заменил в составе Даулета Ниязбекова и стал серебряным призером, уступив в финале Бажрангу Пуния из Индии. В том же году, он стал третьим на Азиатских играх в Джакарте. Поэтому, если кто-то думает, что мы не рассматривали различные варианты в этом весе, то глубоко ошибается.

- Какова сейчас ситуация с травмой Даулета Ниязбекова, насколько известно он поехал в Польшу на турнир, но не боролся?

- На сегодняшний день Ниязбеков в порядке, чувствует себя хорошо и планомерно готовится к Олимпийским играм. Мы рассчитывали на то, что он будет бороться в Польше, причем даже в весе до 70 кг. Но он сказал, что пока не готов, но при этом обязательно примет участие в одном из турниров до Олимпиады. Вполне вероятно, что это будет международный турнир памяти Али Алиева в Махачкале, где допускается провес в два килограмма. Кстати, на этом же турнире скорее всего будет бороться и Талгат Сырбаз. Он также в нашей команде, вместе с нами, и в случае чего будет готов к замене. Но объективности ради надо отметить, что на сегодняшний день альтернативы Ниязбекову просто нет.

- Майрбек Нагабекович, пожалуй, самая большая интрига была в весовой категории до 74 кг. Нуркожа Кайпанов и Данияр Кайсанов. Оба за последние несколько лет показали высокие результаты на международной арене. И наверняка было сложно делать выбор?

- Да, это самая спорная весовая категория. Два двукратных чемпиона Азии, призеры чемпионата мира, победители международных турниров. Но разница в том, что Кайсанов Данияр стал призером мира и дважды выигрывал чемпионат Азии в своей родной весовой категории до 74 кг, в том числе серебро Азиатских Игр и бронзу чемпионата Азии 2018 года. А все основные достижения Кайпанова пришлись на неолимпийскую весовую категорию до 70 кг. Пожалуй, за исключением нынешнего первенства Азии, где он стал победителем в 74 кг, тем самым создав хорошую, конкурентную среду. И на турнире в Польше мы хотели проверить обоих. Есть один момент, о котором мне хотелось бы сказать. В последнее время Кайпанов на тренировках не показывает того рвения, которое у него было ранее. Тогда его просто приходилось чуть ли не насильно выгонять из зала, чтобы он не перегрузился. Сейчас же ситуация совсем противоположная. Мы разговаривали на эту тему с ним лично, с его наставником, обсуждали это и с тренерским штабом. С чем это связано, не знаю?! Но все это пошло после его женитьбы. Я не хочу сказать, что именно это повлияло. Но факт остается фактом. И турнир в Польше дал нам ответы на все вопросы. В первом же круге Кайпанов проиграл борцу из Египта, который уступил во второй схватке. А вот Данияр Кайсанов стал бронзовым призером, выиграв как раз-таки у тех, кому уступил Нуркожа Кайпанов. Данияр же на самом деле показал классную борьбу. И что немаловажно, он набрал рейтинговые очки, которые будут иметь большое значение при жеребьевке на Олимпиаде. Сейчас уже не так много времени остается до главных стартов четырехлетия, и нет возможности кому-то давать шанс проявить себя. Поскольку нужна четкая ясность, кто поедет, чтобы целенаправленно готовиться к Олимпиаде.

- Я думаю, что по весовой категории до 97 кг нет никаких вопросов. А вот в 125 кг все-таки вопрос по кандидатуре также стоял?

- В 97 кг Алишер Ергали безусловный лидер. Этому свидетельство стабильные результаты на международной арене. Да и целом, внутри страны некому было составить ему конкуренцию. А вот в супертяжелом весе, встал вопрос между Юсупом Батырмурзаевым и Олегом Болтиным, особенно после его победы на чемпионате Азии в Алматы. Но до этого Олег боролся на чемпионатах мира, Азии и Азиатских играх. Он очень хороший парень, порядочный, трудолюбивый. Но практика выступлений на международном уровне показывает, что на вышесказанных стартах дальше второго круга он не проходил. В этом плане результаты Юсупа Батырмурзаева повыше. Это победы и медали с первенства Азии в возрастной категории U-23, прошлогоднее золото на чемпионате Азии среди взрослых, а также победа на лицензионном турнире. И если бы в этом году Юсуп также принял участие на чемпионате Азии, то по Болтину вообще вопрос не стоял бы. Олег к нашему удовлетворению выиграл «Азию», тем самым создав конкурентную ситуацию в этом весе. Обоих мы повезли на рейтинговый турнир в Польше, чтобы проверить двух претендентов. В первом круге Олег проиграл иранцу, а тот в своей следующей схватке уступил египтянину, который впоследствии со счетом 12:2 потерпел разгромное поражение от Юсупа Батырмурзаева. Мы то думали, что они в одной подгруппе встретятся между собой, но Болтин сам просто не дошел до этой схватки. Честно сказать, на данный момент я не вижу смысла проводить между ними «прикидки», поскольку в очной схватке это совсем другая борьба. Мы неоднократно видели их встречи между собой на чемпионатах Казахстана и других турнирах, где просто сверкали искры от напряжения. Но на международной арене все по-другому. Там выигрывает тот, кто лучше готов морально и психологически. А нам нужны бойцы.

- Давайте немного о планах. Где и как будет готовиться сборная Казахстана по вольной борьбе к Олимпийским играм?

- У нас осталось два запланированных учебно-тренировочных сбора. С 15 июня по 3 июля мы решили провести один УТС в Хасавюрте. Выбор не случаен, поскольку здесь место проживания, зал для тренировок, столовая и стадион - все расположено в одной локации. В Махачкале нам пришлось бы ездить по нескольким точкам, что создает не удобную ситуацию. В Хасавюрте уже все готово к проведению хорошего, плодотворного сбора. Есть договоренность с тренерами и местными ребятами, которые также будут помогать готовиться. В принципе, в пяти Олимпийских весах нам нужно по 3-4 человека, для подготовки и продуктивной работы. Мы сейчас вынуждены искать хороших спарринг партнеров для наших ребят. На последних выездах в Баку и в Польшу нам удавалось находить правильные решения, с борцами, представляющими в том числе европейский континент. Заключительный сбор мы проведем с 9 по 27 июля уже на нашей загородной базе «АИБА» в Талгаре (Алматинская область – прим.ред). А вот уже 27 числа чартерным рейсом запланирован вылет в Токио.

Напомним, соревнования по борьбе на летних Олимпийских играх в Токио пройдут с 1 по 7 августа. 288 спортсменов разыграют восемнадцать комплектов медалей: по 6 у мужчин и женщин в вольной борьбе и ещё 6 в мужской греко-римской борьбе. Сборная Казахстана по вольной борьбе будет представлена на главных стартах четырехлетия в пяти весовых категориях.