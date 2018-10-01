Великобритания заинтересована в транспортных перевозках через Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Великобритания заинтересована в транспортных перевозках через Казахстан в рамках торговли между Китаем и Европой. Об этом заявил министр по торговой политике и международной торговле Великобритании и Северной Ирландии Джордж Холлингбери, выступая на 5-ом заседании казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть сейчас огромный потенциал в рамках торговли между Китаем и Европой и транспортных перевозок. Инициатива «Один пояс - один путь», это еще одна из возможностей для сотрудничества», - сказал Джордж Холлингбери.

Министр по торговой политике и международной торговле Великобритании и Северной Ирландии добавил, что на сегодня важно продолжить сотрудничество между нашими странами.

«Казахстан удобно расположен между Востоком и Западом. Планы Президента по развитию страны очень убедительны и все действия государства свидетельствуют о том, что эти планы будут успешно реализованы. Самое главное для меня - убедиться, что Великобритания будет частью этих взаимоотношений по мере того, как Казахстан продолжит развиваться», - отметил Джордж Холлингбери.

Он также подчеркнул, что экспорта между двумя странами может быть больше.

«Мы видим больше возможностей для ведения бизнеса с Казахстаном. На данный момент самое большое присутствие Великобритании в секторах нефти и газа, энергетики. Правительство РК хочет диверсифицировать структуру взаимоотношений и сотрудничества в секторах горно-добывающей промышленности, сельского хозяйства, ирригации, водного сектора и во многом другом наши компании будут рады сотрудничать с Казахстаном», - резюмировал Джордж Холлингбери.