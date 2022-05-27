27 Мая 2022 13:20

Великобритания вводит налог 6 млрд долларов для нефтегазовых компаний

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Великобритании вводит налог в размере 5 млрд фунтов стерлингов (6,3 млрд долларов) на сверхприбыль своих нефтегазовых компаний для финансирования дополнительных льгот социально уязвимым слоям населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Министр финансов Риши Сунак обнародовал в четверг новый 25% налог на прибыль производителей энергоресурсов, который будет постепенно отменен после возвращения цен на энергоносители к прежнему уровню.

Отмечено, что компании, включая BP и Shell, получили в прошлом году совокупную прибыль в размере 32 млрд долларов на фоне резкого роста мировых цен на нефть и природный газ.

Налог поможет профинансировать новый пакет льгот на сумму около 15 млрд фунтов стерлингов (19 млрд долларов) для осуществления единовременных прямых выплат около 8 млн семей с низким доходом по 650 фунтов стерлингов и еще 8 млн пенсионерам по 300 фунтов стерлингов.

Ранее МИА Казинформ сообщило о мерах Франции по поддержке социально уязвимых слоев населения.