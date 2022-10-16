16 Октября 2022, 22:35

Великобритания впервые в истории выведет спутник на орбиту

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ракета-носитель LauncherOne, которая выполнит первый в истории вывод спутника на орбиту с британской земли, доставлена на космодром Нью-Ки в Корнуолле. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

Двуступенчатая ракета класса LauncherOne, которую производит концерн Virgin сэра Ричарда Брэнсона, предназначена для воздушного запуска с самолета-носителя на большой высоте. Впервые ракету этого типа успешно запустили в прошлом году.

LauncherOne привезли в Корнуолл из Калифорнии на военном самолете и начали постепенно готовить к полету. Запуск должен состояться в ноябре - ракета выведет на орбиту сразу девять спутников, в основном британских.

Директор Корнуольского космопорта Мелисса Торп присутствовала при разгрузке ракеты, которую сразу поместили в монтажный корпус космодрома.

«Чтобы дожить до этой минуты нам понадобилось восемь лет тяжелой работы - кровь, пот и слезы всей команды», - говорит она. - И только на прошлой неделе произошло столько всего. Бам-бам-бам - один важный момент за другим. Приехали спутники, прилетел самолет-носитель, потом оборудование для управления полетом, а теперь и ракета. Нам трудно во все это поверить», - говорит она.

«Горизонтальную» систему запуска ракеты разработали в компании Virgin Orbit.

Штаб-квартира компании базируется в Лонг-бич, пригороде Лос-Анджелеса, а для запуска своих ракет Virgin применяет модифицированную версию собственного «Боинга-747», который называют Cosmic Girl (или «Космическая девушка»). Ракета-носитель крепится ему под крыло.

До этого все ракеты Virgin взлетали в США и выполняли тестовые полеты над Тихим океаном.

Ноябрьский запуск будет не только первым в Британии, но и первым запуском LauncherOne за пределами США.

Компания Virgin Orbit пока не получила разрешения на полеты от британского авиарегулятора, который теперь лицензирует и частные космические компании. Лицензии на пуски в Британии нет и у Корнуольского космодрома, и у производителей спутников, которые будут выведены на орбиту.

Бумажная работа вот-вот начнется, а пока на космодроме идет подготовка к запуску.

Фото: SPACEPORT CORNWALL