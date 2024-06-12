Великобритания выделяет £10 млн на поддержку Палестины

Великобритания анонсировала выделение 10 млн фунтов стерлингов на помощь оккупированным палестинским территориям для поддержки предоставления основных услуг, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Пакет финансирования в размере 10 млн фунтов стерлингов обеспечит жизненно важную поддержку ключевых услуг, например, выплату заработной платы 8200 медицинским работникам в течение двух месяцев, и послужит четким сигналом другим донорам рассмотреть возможность внесения аналогичных взносов, - говорится в сообщении правительства Великобритании.

Британский государственный министр по делам Ближнего Востока лорд Тарик Махмуд Ахмад обсудит пакет финансирования на встрече с премьер-министром Мохаммадом Мустафой на гуманитарной конференции по сектору Газа в Иордании, которая проходит 11 июня.

Финансовая поддержка будет предоставлена через механизмы Всемирного банка. Великобритания также выделит до 5 миллионов фунтов стерлингов на техническую помощь для содействия программе реформ Палестинской администрации.

Палестинская администрация переживает серьезный финансовый кризис: она смогла выплатить своим сотрудникам только половину зарплаты, а Израиль удерживает налоговые поступления, предназначенные для палестинской стороны, что еще больше усугубляет ситуацию.

В преддверии гуманитарной конференции по сектору Газа, организованной Иорданией, Египтом и Организацией Объединенных Наций, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил, что по меньшей мере 1,7 млн человек – 75 процентов населения Газы – были вынуждены покинуть свои дома, причем многие – неоднократно.

Больницы сектора лежат в руинах. Более чем миллиону палестинцев не хватает питьевой воды и продовольствия, а свыше 50 тыс детей нуждаются в лечении от острого недоедания.

При этом оказание гуманитарной помощи затруднено, подчеркнул глава ООН, а сотрудники гуманитарных организаций работают в тяжелых и опасных условиях. Ближневосточное агентство по делам палестинских беженцев является базой для оказания помощи населению сектора, и оно понесло серьезные потери.