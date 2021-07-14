Великобритания сокращает помощь другим странам

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Британский парламент поддержал предложение правительства о сокращении объемов помощи иностранным государствам с 0,7% до 0,5% ВНД (валового национального дохода), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

В связи с этой инициативой нуждающиеся страны мира в нынешнем году недополучат от королевства около четырех миллиардов фунтов стерлингов. «За» законопроект проголосовали 333 депутата, против выступили 298.

Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что такой шаг был необходим.

«Когда вы вдруг вынуждены потратить 407 миллиардов фунтов стерлингов на защиту своего народа от невиданного на нашей памяти экономического урагана, неизбежно будут последствия для других областей государственных расходов».

С жесткой критикой законопроекта выступили экс-премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и лидер оппозиции Сэр Кейр Стармер.

«Помощь, направляемая в целях развития сокращается. Между тем мы знаем, что это предотвращает конфликты, уменьшает количество болезней и число людей, покидающих свои дома», - сказала лидер оппозиции Кейр Стармер.

«Мы обещали помощь беднейшим людям в мире. Правительство это обещание нарушило. Эти действия могут означать, что взятые ранее обязательства не будут выполняться многие годы», - отметила бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Джонсон заявил, что Минфин ежегодно будет рассматривать возможность возвращения объема помощи к прежнему показателю. А пока ряд благотворительных организаций, в частности, Oxfam и ActionAid, предупредили, что им придется отменить многие проекты.