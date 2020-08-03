Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Великобритания разработала новые экспресс-тесты на COVID-19

Автор:  
Татьяна Кудренок
3 Августа 2020, 15:44
Великобритания разработала новые экспресс-тесты на COVID-19

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – В Великобритании со следующей недели начнут использовать новые тесты, которые определяют наличие коронавируса и гриппа в течение 90 минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Новые тесты, которые определяют наличие вируса при помощи мазка, будут использоваться в основном в домах престарелых и лабораториях.

В настоящее время на определение наличия коронавируса в трех четвертях случаев уходит 24 часа, еще в четверти случаев определение наличия вируса может занять до двух дней.

Почти полмиллиона новых экспресс-тестов под названием LamPORE поступят в использование со следующей недели. Ближе к концу года планируется начать выпускать миллионы данных экспресс-тестов.

Кроме того, с сентября в больницах Великобритании появятся тысячи машин для анализа ДНК, которые уже используются в восьми лондонских больницах и могут анализировать мазки из носа.

Министерство здравоохранения заявило, что в ближайшие месяцы около 5 000 подобных машин проведут около 5,8 миллиона тестов.

На сегодня общедоступные данные о точности новых экспресс-тестов отсутствуют, но сэр Джон Белл, профессор медицины в Оксфордском университете, который консультировал правительство по вопросам тестов, заявил, что они обладают той же «чувствительностью», что и нынешние лабораторные тесты.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок назвал последние инновации в тестировании на коронавирус «жизненно важными».

Он добавил: «Миллионы новых экспресс-тестов на коронавирус дадут возможность получить результат на месте менее чем за 90 минут, что поможет нам быстро разорвать цепь передачи вируса».

Он также подчеркнул, что данные тесты очень пригодятся в плане обнаружения гриппа и коронавируса, так как зима не за горами.

Власти Великобритании не исключают возможность того, что новые экспресс-тесты могут быть использованы в школах.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности в Великобритании было зарегистрировано более 306 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Количество смертей от коронавируса в стране перевалило за отметку в 46 200 человек.


Здравоохранение   Великобритания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане