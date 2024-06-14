Великобритания расширила санкции против РФ

Великобритания объявила о широкомасштабных санкциях в отношении России, включая первую попытку пресечь теневой флот танкеров, перевозящих нефть, и ключевую московскую страховую компанию, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Эти меры направлены против четырех нефтяных танкеров из сотен, которые помогают России обходить западные санкции, а также страховой компании «Ингосстрах», важного поставщика страхового покрытия от рисков, включая разливы нефти и столкновения, говорится в заявлении правительства Великобритании. В общей сложности было выявлено 50 юридических и физических лиц из самых разных отраслей промышленности.

Ограничения вызваны тем, что контрольный орган ООН по судоходству выразил обеспокоенность ростом флота и его участием в перевозках грузов в открытом море. Однако еще неизвестно, насколько эффективными окажутся санкции.

Некоторые российские суда, на которые ранее были наложены санкции США, с трудом вели торговлю в обычном режиме после их назначения. Это проверит, могут ли британские меры иметь аналогичный эффект. Другие страны, попавшие под санкции, такие как Иран и Венесуэла, годами использовали теневые суда для поддержания своего экспорта нефти.

Многие санкции, опубликованные в среду, следуют за аналогичными действиями США и предстоящими ограничениями Европейского союза. Великобритания заявила, что шаги были предприняты в координации с другими странами «Большой семерки». ЕС предложил ввести санкции против примерно десятка судов.

В дополнение к мерам против экспорта нефти из страны были введены ограничения, направленные на сектор сжиженного природного газа.

Кроме того меры направлены против Московской фондовой биржи в координации с США.

Санкции также направлены против поставщиков боеприпасов, станков и материально-технического обеспечения для российских вооруженных сил, включая организации, базирующиеся в Китае, Израиле, Кыргызстане и Турции, а также судов, которые перевозят военные товары из Северной Кореи в Россию.