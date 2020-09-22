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Великобритания планирует запретить продажу автомобилей на бензине с 2030 года

Автор:  
Adlet Seilkhanov
22 Сентября 2020, 11:33
Великобритания планирует запретить продажу автомобилей на бензине с 2030 года

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – С целью быстрого перехода на электрические машины Правительство Великобритании планирует перенести срок запрета на продажу машин на бензине с 2040 на 2030 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Guardian.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступит этой осенью с заявлением. Он объявит о новой политике в области чистой энергетики, направленной на восстановление пострадавшей от пандемии «зеленой» экономики. Заявление также коснется мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее запрет продаж автомобилей, загрязняющих атмосферу, планировалось ввести к 2040 году, однако он может быть введен до 2030 год, учитывая готовность инфраструктуры страны к переходу на электрические автомобили.

Это решение позволит Великобритании примкнуть к таким странам, как Германия, Ирландия и Нидерланды, которые также готовятся внести запрет на продажу машин на бензине до 2030 года. Во Франции такой запрет будет введен до 2040 года, а в Норвегии – до 2025 года.

Согласно министру энергетики Великобритании Квази Квартенг, долгожданный документ юридически укрепит намерение страны создать экономику с нулевыми углеродными выбросами до 2050 года.

Заявление Премьер-министра, которое предварительно запланировано на ноябрь, будет содержать рекомендации Комитета по вопросам изменения климата для поддержки экологически чистой водородной промышленности страны, а также обсуждение небольших модульных атомных реакторов.

Директор проекта по переходу на электрические автомобили Грэм Купер, заверил, что быстрый переход на такие авто возможен и оператор сети электроснабжения готов справиться с ростом спроса на электричество.

По его словам, для электрификации всех автомобилей, кроме грузовых, потребуется треть текущего спроса страны на энергию - 300 тераватт-час.


Энергетика   Экология   Великобритания   Энергия будущего  
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