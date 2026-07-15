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    Великобритания вводит ночной «комендантский час» для соцсетей

    Правительство Великобритании объявило о введении добровольных ночных ограничений на использование социальных сетей для подростков старшего возраста, передает агентство Kazinform.

    соцсети
    Фото: Reason Magazine

    Согласно инициативе, функции, которые заставляют пользователей дольше прокручивать ленту, такие как автоматически воспроизводимые видеоролики и ленты с постоянно отображаемым персонализированным контентом, будут отключены по умолчанию для подростков старшего возраста в период с полуночи до шести утра.

    Однако «комендантский час» не будет обязательным и может быть отменен.

    Власти утверждают, что инициатива улучшит концентрацию внимания подростков, качество сна и семейную жизнь.

    Эта мера является продолжением запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 оет, объявленного в июне, который включал ограничения на такие платформы, как Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X.

    Ранее сообщалось, что Великобритания ограничи доступ детям младше 16 лет к соцсетям.

    Запреты Соцсети Дети Великобритания Мировые новости
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор