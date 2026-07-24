Великобритания отложила запуск программы досрочного освобождения заключенных

Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем объявил о приостановке программы досрочного освобождения более 5000 заключенных, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Предыдущее правительство намеревалось запустить эту программу со 2 сентября, чтобы решить проблему переполненности тюрем. При этом она подверглась критике со стороны части общественности, которая выражала опасения, что некоторые опасные преступники могут быть освобождены досрочно без достаточных оснований.

Однако после протестов новый премьер Энди Бернем распорядился провести срочный пересмотр предлагаемого досрочного освобождения заключенных, заявив, что хочет «минимизировать риск для населения».

Согласно этому закону, некоторых правонарушителей могли бы освободить после отбытия трети срока наказания, а не половины.

Оставшуюся часть срока они проведут в обществе, где будут находиться под наблюдением и могут быть возвращены в тюрьму, если совершат повторное преступление.

Более опасных преступников планировалось освободить после отбытия половины срока, а не двух третей.

Эта политика была введена для решения проблемы переполненности тюремной системы, но подверглась критике со стороны оппозиционных партий, а также жертв и их семей.

В настоящее время в тюрьмах Великобритании содержатся почти 100 тысяч человек. По данным на 31 марта 2026 года, около 87 тысяч из них находились в исправительных учреждениях Англии и Уэльса. Свободных мест в тюрьмах практически не осталось.

Ранее сообщалось, что в рамках реформы уголовно-исполнительной системы Великобритания откажется от коротких тюремных сроков.