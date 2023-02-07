Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Великобритания направила 76 спасателей и оборудование для устранения последствий землетрясения в Турции

7 Февраля 2023, 14:29
Великобритания направила 76 спасателей и оборудование для устранения последствий землетрясения в Турции

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Великобритания направила в Турцию группу из 76 спасателей, а также оборудование и поисково-спасательных собак в рамках помощи после разрушительного землетрясения на юго-востоке страны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Великобритания направляет немедленную помощь в Турцию, включая команду из 76 специалистов по поиску и спасению, оборудование и собак-спасателей», - сказал британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли.

Помощь прибыла в аэропорт Газиантепа вечером в понедельник. По словам министра, Лондон готов и дальше предоставлять помощь в устранении последствий землетрясения.

Британская поисково-спасательная группа располагает специализированным поисковым оборудованием, в том числе акустическими устройствами, оборудованием для резки и разрушения бетона, подпирающими и укрепляющими инструментами.

Кроме того, на северо-западе Сирии мобилизованы сотрудники финансируемой Великобританией неправительственной организации «Белые каски». Британское правительство находится в контакте с ООН по вопросам оказания экстренной гуманитарной помощи пострадавшим в Сирийской Арабской Республике.

Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Фото: facebook.com/AnadoluAgencyRussia
Новости по теме
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
В Германии бастуют аэропорты
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Теги:
Читайте также
Два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта в центре Караганды
Главе МИД Турции от лица Казахстана были выражены соболезнования
В Германии бастуют аэропорты
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Борт с гуманитарной помощью из Казахстана прибыл в Турцию
Британский парламент планирует направить наблюдателя за выборами в Мажилис
Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды
Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей