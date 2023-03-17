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Великобритания и Новая Зеландия запретили госслужащим использовать TikTok

17 Марта 2023, 20:12
Великобритания и Новая Зеландия запретили госслужащим использовать TikTok Фото: PA MEDIA

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Членам британского правительства запретили использовать приложение TikTok на своих рабочих телефонах и устройствах по соображениям безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Власти Великобритании опасаются, что правительство Китая может получить доступ к конфиденциальным данным, хранящимся на телефонах.

TikTok категорически опровергает обвинения в том, что он передает данные пользователей правительству Китая.

Тео Бертрам, вице-президент приложения по связям с правительством и общественной политике в Европе, заявил BBC News, что, по мнению компании, решение было основано «больше на геополитике, чем на чем-либо еще».

CNN сообщает, что Новая Зеландия также запретит членам местного парламента использовать TikTok на всех устройствах к концу этого месяца.

Рафаэль Гонсалес-Монтеро, исполнительный директор парламентской службы Новой Зеландии, заявил в пятницу, что риски, связанные с приложения для обмена видео, «неприемлемы».

«По совету наших экспертов по кибербезопасности Парламентская служба проинформировала членов и сотрудников о том, что приложение TikTok будет удалено со всех устройств, имеющих доступ к парламентской сети», — подчеркнул Гонсалес-Монтеро.

Но тем, кому приложение нужно для «выполнения своих демократических обязанностей», может быть предоставлено исключение, добавил он.

США и Канада уже запретили использование приложения государственными служащими на всех государственных телефонов и гаджетах, ссылаясь на проблемы кибербезопасности.

В последние годы использование приложения резко возросло: по всему миру его скачали 3,5 миллиарда раз.

Успех приложения обусловлен тем, насколько легко записывать короткие видеоролики с музыкой и забавными фильтрами, а также его алгоритмом, который подходит для демонстрации видео, которые нравятся отдельным пользователям.


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