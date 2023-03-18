Великобритания готова помочь Казахстану найти новые пути для экспорта нефти и газа - Джеймс Клеверли

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Великобритания готова помочь Казахстану найти новые пути для экспорта казахстанских продуктов, в том числе нефти и газа. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министра иностранных дел Великобритании спросили, планирует ли британская сторона поддержать предложение Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева касательно развития альтернативного маршрута через Транскаспийский коридор для поставки казахстанских продуктов.

«У меня была возможность обсудить перебои с поступлением казахстанских нефти и газа. И мы говорили о том, что может сделать Великобритания для того, чтобы помочь в поддержании проекта «Среднего коридора», чтобы найти альтернативные пути для экспорта казахстанских продуктов - будь то нефть и газ или что-либо другое», - заявил журналистам Джеймс Клеверли.

«Мы продолжим работать вместе с Правительством для изучения способов защиты и диверсификации казахстанской экономической базы, это в наших интересах, чтобы у Казахстана был ряд вариантов работ со своими международными партнерами. При помощи британского опыта, инвестиций. Мы будем играть активную роль в развитии возможностей по диверсификации», - считает министр иностранных дел Великобритании по итогам переговоров в МИД РК.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Астану. В рамках своего визита Джеймс Клеверли встретился с заместителем министра иностранных дел Казахстана Романом Василенко.

Роман Василенко заявил, что Казахстан намерен увеличить экспорт в Великобританию на 750 млн долларов.