«Путь Абая» и «Дневник командира» переведут на узбекский язык

— Казахские писатели, проживающие в Узбекистане, не ограничиваются созданием собственных произведений — они активно развивают и направление художественного перевода. В данный момент ведётся работа по переводу на узбекский язык книги героя казахского народа, легендарного полководца и писателя Бауыржана Момышулы «Дневник командира». Мы надеемся, что это произведение скоро будет издано. Благодаря этому узбекские читатели смогут ближе познакомиться с литературным и духовным наследием великого сына казахского народа, — отметил Турсынали Ахметов.

Напомним, что в текущем году в Узбекистане широко отмечается 180-летний юбилей поэта, мыслителя и просветителя Абая Кунанбаева, чьё имя навеки вписано в сокровищницу не только казахской, но и мировой культуры. В рамках юбилейных мероприятий планируется осуществить новый перевод на узбекский язык главного труда Мухтара Ауэзова — эпопеи «Путь Абая».

— В честь 180-летия со дня рождения Абая Кунанбайулы по всей стране запланированы масштабные культурные мероприятия. В регионах уже начались конференции, литературные вечера, конкурсы поэзии, посвящённые жизни и творчеству великого Абая. Как известно, роман Мухтара Ауэзова «Путь Абая» стал настоящим литературным феноменом, открывшим глубины казахской души и национального самосознания. Ранее это произведение уже было переведено на узбекский язык. Однако в этом году мы намерены заново адаптировать его, придав новому переводу современное звучание и художественную выразительность. Совсем скоро мы представим результаты этой работы широкой публике, — добавил Турсынали Ахметов.

Напомним, что в Узбекистане в настоящее время проходят разноплановые мероприятия, приуроченные к 180-летию великого казахского поэта и философа Абая Кунанбайулы.

К слову, в прошлом году в рамках Дней культуры Казахстана в Таджикистане в парке культуры и отдыха имени Абулкасима Фирдавси города Душанбе был установлен бюст Абая Кунанбайулы — как символ признания и уважения к его вкладу в гуманистическую мысль и литературу Центральной Азии.