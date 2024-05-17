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    08:44, 17 Май 2024 | GMT +6

    Вековой рубеж перешагнула жительница Костаная

    Кунжамал Егизбаева
    Фото: АНК Костанайской области

    В Костанае Кунжамал Егизбаева отметила 8 мая свой столетний юбилей. Накануне в честь Международного дня семьи ее поздравил Совет матерей АНК Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform

    С настоящим богатством Кунжамал апай встретила свой юбилей. Она воспитала 7 детей, является бабушкой 17 внуков, у нее 31 правнук и 4 праправнука.

    Именинница рассказала, что работала с самой юности. Кем только не приходилось быть в тяжелые военные и послевоенные годы: и дояркой, и телятницей, и учетчицей, и трактористкой. Параллельно воспитывала детей.

    Что касается секрета долголетия, то он достаточно прост: это трепетное и уважительное отношение к ней детей и внуков, любовь к мероприятиям, встречи и разговоры с интересными людьми.

    В честь праздника члены Совета матерей вручили имениннице корзину с национальными сладостями и белый платок с наилучшими пожеланиями долгих лет жизни.

    Теги:
    Регионы АНК Костанайская область Общество Костанай
    Дарья Аверченко
    Автор
    Дарья Аверченко
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