Вековой рубеж перешагнула жительница Костаная

В Костанае Кунжамал Егизбаева отметила 8 мая свой столетний юбилей. Накануне в честь Международного дня семьи ее поздравил Совет матерей АНК Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform

С настоящим богатством Кунжамал апай встретила свой юбилей. Она воспитала 7 детей, является бабушкой 17 внуков, у нее 31 правнук и 4 праправнука.

Именинница рассказала, что работала с самой юности. Кем только не приходилось быть в тяжелые военные и послевоенные годы: и дояркой, и телятницей, и учетчицей, и трактористкой. Параллельно воспитывала детей.

Что касается секрета долголетия, то он достаточно прост: это трепетное и уважительное отношение к ней детей и внуков, любовь к мероприятиям, встречи и разговоры с интересными людьми.

В честь праздника члены Совета матерей вручили имениннице корзину с национальными сладостями и белый платок с наилучшими пожеланиями долгих лет жизни.