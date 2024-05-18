Ведутся съемки фильма: полиция предупредила алматинцев о стрельбе

В Алматы ведутся съемки художественного фильма «Капитан Байтасов», в ходе которых будет осуществлена реконструкция эпизодов с выстрелами холостыми патронами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что в городе ведутся съемки художественного фильма «Капитан Байтасов», реконструирующий события 2012 года, имевшие место в городе Тараз.

— В настоящее время съемочный процесс осуществляется на базе департамента полиции Алматы. В ходе съемок с 16:30 до 19:30 будет осуществлена реконструкция эпизодов с выстрелами холостыми патронами. В этой связи, просим граждан проявлять спокойствие и понимание, — обратились к горожанами в пресс-службе департамента полиции Алматы.

12 ноября 2011 года в Таразе в результате преступлений, совершенных приверженцем джихадистского движения, погибли семеро человек, в том числе пятеро сотрудников правоохранительных органов и двое гражданских лиц, ранены трое сотрудников органов внутренних дел. Командир первого взвода отдельного батальона дорожной полиции капитан полиции Газиз Байтасов тогда ценой собственной жизни преградил путь преступнику.

Указом Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева за выдающиеся заслуги перед Отечеством, отвагу и самоотверженность при исполнении служебного долга Байтасову Газизу Абдибековичу присвоено звание «Халық қаһарманы» (посмертно).

Газиз Байтасов — первый полицейский в Казахстане, который удостоился высшей степени отличия в стране — звания «Халық Қаһарманы».

В 2021 году в Таразе появился мурал в честь Халық Қаһарманы Газиза Байтасова.