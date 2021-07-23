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Ведутся переговоры – Серик Сапиев о трансляции Олимпийских игр

23 Июля 2021 10:25
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Ведутся переговоры – Серик Сапиев о трансляции Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В интервью на программе «Студия 7» с Данарой Жумановой председатель Комитета по делам спорта РК Серик Сапиев прокомментировал вопрос касательно трансляции Олимпийских игр на отечественных телеканалах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Надеемся, что трансляция будет. В данный момент совместно с Министерством информации и общественного развития РК ведем переговоры. Сообщим в ближайшее время. Узнаем. Надеемся, что все-таки состоится», - прокомментировал Серик Сапиев.

Напомним, 22 июля в Токио состоялась жеребьевка в соревнованиях по боксу. По ее итогам казахстанские боксеры узнали имена первых соперников. Также стало известно расписание соревнований казахстанских дзюдоистов и таэкондистов.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Сборная Казахстана имеет 97 лицензий по 27 видам спорта. 16 июля основная часть казахстанской команды олимпийцев отправилась в Японию. Первым рейсом из Алматы вылетели 128 человек: спортсмены, тренеры, врачи, члены комплексно-научных групп, сотрудники Миссии Казахстана на Олимпиаде.

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#Спорт   #Минкультуры   #Олимпиада   #Япония  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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