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Ведущие казахстанские онкологи поделились опытом в Таджикистане

19 Декабря 2019 22:45
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Ведущие казахстанские онкологи поделились опытом в Таджикистане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ведущие казахстанские онкологи поделились опытом в столице Таджикистана Душанбе, где проходят Дни казахстанской медицины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Председатель правления КазНИИОиР, Академик НАН РК, д.м.н. Диляра Кайдарова провела лекцию для врачей-онкологов Таджикистана по оказанию онкопомощи и персонифицированной диагностике в онкологии в Казахстане.

Отметим, что казахстанская модель оказания онкопомощи является показательной в странах Центральной Азии. В 2018 году в Казахстане был принят Комплексный план по борьбе с онкологическими заболеваниями, который предусматривает подготовку квалифицированных специалистов, внедрение новых технологий и обновление парка оборудования в региональных онкоучреждениях. План рассчитан до 2022 года.

В Казахстане скрининги, лечение и лекарственное обеспечение онкобольных полностью финансируется из средств госбюджета.

Кроме того, в рамках мероприятия ведущие казахстанские онкологи проводят круглые столы, лекции и обучающие мастер-классы на базе Республиканского онкологического научного центра Таджикистана, а также консультируют онкобольных в Душанбинском онкоцентре.

Руководитель центра опухолей молочных желез КазНИИОиР Алия Абдрахманова поделилась опытом по теме «Современные подходы к диагностике заболеваний молочных желез». Руководителем Центра опухолей головы и шеи Муратом Кайбаровым проведена показательная операция на опухоли щитовидной железы и опухоли подчелюстной слюнной железы.

Врачи-онкологи Таджикистана поблагодарили казахстанских коллег за полезный и нужный совместный опыт.

В рамках визита между медорганизациями Казахстана и Таджикистана подписаны меморандумы о сотрудничестве.

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Ключевые слова: Здравоохранение, Таджикистан,
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Еламан Турысбеков

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