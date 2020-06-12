Ведущие американские эксперты оценили год Президентства Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущие американские эксперты оценили год Президентства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Высокообразованный человек, который сделал свою личную карьеру, как политик, обладающий инстинктом людей трудолюбивых, способных и честных. Я очень рад поздравить Президента Токаева как человека великой культуры. Я очень счастлив передать мои поздравления», - сказал американский историк, экономист, специалист по международным отношениям и военной стратегии, политический консультант Госдепартамента и Минобороны США, бывший советник Рональда Рейгана Эдвард Люттвак.

Основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа, экс-советник по России и Евразии при трех президентах США Стивен Фредерик Старр назвал Главу государства стратегическим мыслителем.

«Президент Токаев начал говорить об эффективном государстве, делать свою работу честно и правильно. Он опытный, знает языки и знает людей за границей. Он – не тот, кто бросается в сумасшедшие проекты, он стратегический мыслитель. Президент Токаев в этом году показал себя настоящим патриотом. Он отстаивал интересы своей страны без каких-либо оговорок. Он уважает, ценит и дорожит суверенитетом Казахстана и понимает его очень важную роль в регионе Центральной Азии. Я желаю ему еще много лет счастливого, удачного и продуктивного правления», - поздравил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и американский политолог, специалист по международным отношениям в области безопасности, член Совета по международным отношениям США, Международного института стратегических исследований (Лондон) Ариэль Коэн.

«Мы празднуем первую годовщину выборов Президента Токаева. Он успешно справляется с самым важным транзитом власти от Президента-основателя нынешнему Президенту в эпоху полной проблематики, такой как COVID и экономический кризис. Президент Токаев успешно справляется с собой. Я очень рад, что новый вектор развития государства основан на идеологии с обществом, плюрализме мнений и многообразии взглядов. Страну возглавляет лидер, который понимает все наследие государственности, имеет концептуальное видение дальнейшего развития Казахстана», - отметил спикер.

Свои поздравления Президенту РК озвучил и президент Международного центра по налогам и инвестициям Даниэль Витт.

«Поздравляю Президента Токаева и народ Казахстана с годовщиной выборов второго Президента республики. Для меня было честью и привилегией быть независимым наблюдателем на этих исторических выборах. Это был еще один шаг к демократии и политическим преобразованиям Вашей республики. Ваши политические реформы и реформы государственного управления являются строительными блоками для будущей демократии в Казахстане», - подчеркнул он.